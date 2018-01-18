2017 – 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda ikinci yarı heyecanı yarın oynanacak Kasımpaşa – Aytemiz Alanyaspor maçıyla start alacak.
Devre arası kamp çalışmaların ardından takımlar lige döndü. Süper Lig’in 18’inci haftası yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
İstanbul ekibi Kasımpaşa, haftanın ilk maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Mücadele saat 20:00’de başlayacak.
Fenerbahçe, cumartesi günü sahasında Göztepe’yi ağırlayacak. Pazar günü ise lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Bursaspor’la karşılaşacak. Aynı gün Beşiktaş da Antalyaspor’a konuk olacak. Pazartesi günü oynanacak haftanın son mücadelesinde ise Kayserispor, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Haftanın programı şöyle;
YARIN
20:00 Kasımpaşa – Aytemiz Alanyaspor
20 OCAK CUMARTESİ
13:30 Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği
16:00 Osmanlıspor – Evkur Yeni Malatyaspor
19:00 Fenerbahçe – Göztepe
21 OCAK PAZAR
13:30 Demir Grup Sivasspor – Teleset Mobilya Akhisarspor
13:30 Atiker Konyaspor – Trabzonspor
16:00 Bursaspor – Medipol Başakşehir
19:00 Antalyaspor – Beşiktaş
22 OCAK PAZARTESİ
20:00 Kayserispor – Galatasaray
TFF 1’İNCİ LİG
TFF 1. Lig’de de ikinci yarı cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Kulüplerin TFF’ye yazılı olarak başvuru yapıp ikinci yarının bir hafta geç başlamasını talep etmesinin ardından 18. hafta heyecanı bu hafta sonu yaşanacak. Haftanın programı şöyle;
20 OCAK CUMARTESİ
13:00 Adana Demirspor – Balıkesirspor Baltok
15:30 Eskişehirspor – İstanbulspor
21 OCAK PAZAR
13:00 Ümraniyespor – Gaziantepspor
13:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – MKE Ankaragücü
15:30 Akın Çorap Giresunspor – Boluspor
15:30 Grandmedical Manisaspor – Çaykur Rizespor
18:00 Altınordu – Elazığspor
22 OCAK PAZARTESİ
18:00 Denizlispor – Adanaspor
18:00 Gazişehir Gaziantep – Samsunspor
Süper Lig’de 18’inci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 18’inci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Haftanın programı ve hakemleri şöyle:
Yarın
20:00 Kasımpaşa – Aytemiz Alanyaspor
(Yaşar Kemal Uğurlu)
20 Ocak Cumartesi
13:30 Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği (Ali Palabıyık)
16:00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)
19:00 Fenerbahçe – Göztepe (Umut Öztürk)
21 Ocak Pazar
13:30 Demir Grup Sivasspor – Teleset Mobilya Akhisarspor (Hüseyin Göçek)
13:30 Atiker Konyaspor – Trabzonspor (Mete Kalkavan)
16:00 Bursaspor – Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım)
19:00 Antalyaspor – Beşiktaş (Halis Özkahya)
22 Ocak Pazartesi
20:00 Kayserispor – Galatasaray (Cüneyt Çakır)