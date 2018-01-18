2017 – 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda ikinci yarı heyecanı yarın oynanacak Kasımpaşa – Aytemiz Alanyaspor maçıyla start alacak.

Devre arası kamp çalışmaların ardından takımlar lige döndü. Süper Lig’in 18’inci haftası yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

İstanbul ekibi Kasımpaşa, haftanın ilk maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Mücadele saat 20:00’de başlayacak.

Fenerbahçe, cumartesi günü sahasında Göztepe’yi ağırlayacak. Pazar günü ise lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Bursaspor’la karşılaşacak. Aynı gün Beşiktaş da Antalyaspor’a konuk olacak. Pazartesi günü oynanacak haftanın son mücadelesinde ise Kayserispor, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Haftanın programı şöyle;

YARIN

20:00 Kasımpaşa – Aytemiz Alanyaspor

20 OCAK CUMARTESİ

13:30 Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği

16:00 Osmanlıspor – Evkur Yeni Malatyaspor

19:00 Fenerbahçe – Göztepe

21 OCAK PAZAR

13:30 Demir Grup Sivasspor – Teleset Mobilya Akhisarspor

13:30 Atiker Konyaspor – Trabzonspor

16:00 Bursaspor – Medipol Başakşehir

19:00 Antalyaspor – Beşiktaş

22 OCAK PAZARTESİ

20:00 Kayserispor – Galatasaray

TFF 1’İNCİ LİG

TFF 1. Lig’de de ikinci yarı cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Kulüplerin TFF’ye yazılı olarak başvuru yapıp ikinci yarının bir hafta geç başlamasını talep etmesinin ardından 18. hafta heyecanı bu hafta sonu yaşanacak. Haftanın programı şöyle;

20 OCAK CUMARTESİ

13:00 Adana Demirspor – Balıkesirspor Baltok

15:30 Eskişehirspor – İstanbulspor

21 OCAK PAZAR

13:00 Ümraniyespor – Gaziantepspor

13:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – MKE Ankaragücü

15:30 Akın Çorap Giresunspor – Boluspor

15:30 Grandmedical Manisaspor – Çaykur Rizespor

18:00 Altınordu – Elazığspor

22 OCAK PAZARTESİ

18:00 Denizlispor – Adanaspor

18:00 Gazişehir Gaziantep – Samsunspor

Süper Lig’de 18’inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 18’inci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Yarın

20:00 Kasımpaşa – Aytemiz Alanyaspor

(Yaşar Kemal Uğurlu)

20 Ocak Cumartesi

13:30 Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği (Ali Palabıyık)

16:00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)

19:00 Fenerbahçe – Göztepe (Umut Öztürk)

21 Ocak Pazar

13:30 Demir Grup Sivasspor – Teleset Mobilya Akhisarspor (Hüseyin Göçek)

13:30 Atiker Konyaspor – Trabzonspor (Mete Kalkavan)

16:00 Bursaspor – Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım)

19:00 Antalyaspor – Beşiktaş (Halis Özkahya)

22 Ocak Pazartesi

20:00 Kayserispor – Galatasaray (Cüneyt Çakır)