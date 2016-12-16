Süper Lig’de 15. Haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların hakemleri şöyle:

Yarın

16.00 Medipol Başakşehir – Trabzonspor: Halis Özkahya

19.00 Kasımpaşa – Beşiktaş: Halil Umut Meler

18 Aralık Pazar

13.30 Gaziantepspor – Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kardemir Karabükspor – Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Adanaspor – Kayserispor: Cüneyt Çakır

19.00 Osmanlıspor – Galatasaray: Hüseyin Göçek

19.00 Aytemiz Alanyaspor – Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

19 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe – Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

20.00 Bursaspor – Antalyaspor: Ali Palabıyık

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