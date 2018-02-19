ABD ne yapmak istiyor..?

Bu soruya kesin bir yanıt verebilmek mümkün değil… En azından şimdilik…

Kesin olan, ABD’nin hemen her gün ortalığı karıştıracak bir şeyler yapmayı beceriyor olması… Bu konuda sınır tanımıyor…

…Ve gelen tepkilere göre, geri adım atmaktan meydana okumaya kadar değişen davranışlar gösteriyor…

Bu açıdan bakıldığında bir panik havası seziliyor… Sanki “dünyanın en süper gücü olmak vasfını yitirmekten korkuyorlar gibi… Belki de sırf bu nedenle, ölçüyü kaçıran açıklamalar yapıyorlar… Üstelik konuşanların hepsi en üst düzey yetkililer de değil… Kimi zaman bir asker, kimi zaman bir bürokrat, kimi zaman da bir bakan oluyor ve birbirlerini yalandıkları bile görülüyor…

Bu durum Amerikan kamuoyunun da dikkatini çekiyor tabii ki…

Dünyaca ünlü Time Dergisi, geçen ay çok ses getiren “Yalnız Amerika” başlıklı koynu işledi…

Derginin sorularına cevap veren eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Fingar “Ulusal siyasetimiz 10 yıldır paralize olmuş durumda. ABD artık gönülsüz bir egemen güç.” diyerek konuya dikkat çekerken, NSA analisti John Schindler de, “ABD artık tek lider değil. 2050’ye kadar gücü azalmaya devam edecek.” demesi dikkat çekti…

Thomas Fingar “Özellikle Batı bloğu içerisinde ABD’nin gücü bir süredir diğerlerine kıyasla azalıyor. Nedeni ‘Müttefiklerimizi güçlendirmeliyiz’ politikamızın başarısı. Hep ‘Müttefiklerimiz güçlüyse ittifaklarımız da güçlü olur’ mantığını takip ettik. Bunun sonucunda Avrupa, Japonya yaralarını sardı, zenginleşti, Doğu Asya Kaplanları ortaya çıktı. Böylece biz ve müttefiklerimiz arasındaki fark azaldı” diyerek önemli bir konunun altını çizdi…

Eski Bakan Yardımcısı Türkiye konusuna da şu sözlerle değinmiş: Türkiye’nin ortaya çıkışı tabii ki Amerika’nın kafasını karıştırdı. Mesela Ankara ve Tel Aviv arasındaki ilişkiler eskisi gibi değil, işbirliğinin öldüğünü söyleyebiliriz. Türkiye ve ABD’nin çıkarları eskisi gibi artık bire bir örtüşmüyor. Bu da ABD’nin bölgedeki gücünü daha karmaşık hale getiriyor. Irak Savaşı’nda Türkiye’nin tezkereyi reddetmesi, artık kendi çıkarlarının peşinden koşacağının sinyaliydi. O olaydan sonra her şey baş aşağı gitti. ABD’nin azalan gücü nedeniyle Türkiye gibi pek çok ülke başka müttefikler arıyor. Ama Rusya- Türkiye ilişkilerinin çok uzun bir mücadele tarihi olduğunu da unutmamak gerek.”

Uzun lafın kısası, ABD’nin durumu bu… Bize ve özellikle de Türkiye’yi yönetenlere düşen, şu anda ABD Yönetimi içinde yer alanların söylediklerine. Kesinlikle inanmamaktır…

Eğer kandırılmaktan zevk almıyorsak tabii ki..!