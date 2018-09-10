Sunay Akın’dan “Bir Cumhuriyet Hikayesi”

Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde yazar Sunay Akın’ın “Bir Cumhuriyet Hikayesi” isimli gösterisi ATO Congresium’da sahnelendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Sunay Akın’a Zülfü Livaneli Korosu eşlik etti.

Hep bir ağızdan Livaneli şarkılarının söylendiği geceye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve milletvekilleri katıldı.

Zülfü Livaneli Korosu‘nca “Bir Nehir Gibi”, “Neylersin” ve “Böyledir Bizim Sevdamız” isimli şarkılar ve daha bir çok eserin seslendirildiği etkinlikte, Sunay Akın da “Bir Cumhuriyet Hikayesi” adlı gösterisini sundu.

Çocuklarımıza tarihi öğretmek zorundayız

Programda konuşan Kılıçdaroğlu “Kurtuluşun ve kuruluşun, dış güçlere boyun eğmeyen, kula kulluk etmeyenlerin partisi, Halkın partisi, CHP’nin 95’inci yaşı kutlu olsun. Bizler çocuklarımıza ne şekilde olursa olsun tarihimiz anlatmak zorundayız. Bugünlere ne mücadelelerle gelindiğini öğretmek zorundayız. Tarihini iyi bilenler geleceği iyi hazırlarlar. Tarihinden kopuk insanların gelecek hazırlama rüyaları yoktur. Gazi Mustafa Kemal’in bu kadar büyük devrimler yapmasının temelinde Osmanlı’nın nasıl battığını gözleriyle görmesi ve bir tarihe tanıklık etmesidir. Geçmişten ders alıp, geçmişi çok iyi okuyup geleceği inşa etmiştir. Biz de gençlerimizin daha güzel bir gelecek inşa edebilmesi için çaba sarf etmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir görevi de budur. Bu amaçla Sunay Akın’dan rica ettim. Sağ olsun kabul etti ve bu olağan üstü geceyi hepimiz için hazırladı. Kendisine şükran borçluyum. Ayrıca etkinliklerimize ev sahipliği yaparak, destek veren Yenimahalle ve Çankaya Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliği partili gençlerin arasında takip eden Kılıçdaroğlu, programın kapanışında Başkan Yaşar ve Taşdelen’le sahneye çıkarak “Ey Özgürlük” şarkısına eşlik etti.

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