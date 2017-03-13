Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu “Shirley” Yenimahalleli tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşattı. Yenimahalle Belediyesi 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ve Yenimahallelilerle birlikte izledi.

Sayısız tiyatro ödülünün sahibi Sumru Yavrucuk, WillyRussell’ın Shirley Valentine adlı oyunundan ‘Shirley’ ismiyle Türkçeye uyarlanan oyunun yönetmenliğini de üstlenirken, aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına canlandırdı.

Kahkaha gecesi

Tiyatro literatürünün en başarılı kadın oyunları arasında anılan ve dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenen oyunda potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsü anlatıldı.

Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley’nin öyküsü Yenimahalleli tiyatroseverleri kahkahaya boğdu.

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