TÜRK Halk Müzik Sanatçısı Sümer Ezgü ve Yöresel Senfoni Orkestrası, Kazakistan’ın Almatı kentinde ‘Anadolu’dan geldik’ adlı konser verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca Türk şirketlerinin katkısıyla düzenlenen konserin açılış konuşmasını yapan Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Ezgü başkanlığındaki Yöresel Senfoni Orkestrası’nın yabancı müzisyenlerle konserler vererek halkların kardeşliğini vurguladığını söyledi. Yılmaz, “Konser, Kazakistan’ı yakından tanımak ve ülkemizi tanıtmak isteyen değerli sanatçılarımız tarafından Türk-Kazak dostluğuna katkı sağlamak ve kültürel paylaşımda bulunmak üzere gerçekleştirilmektedir” dedi.

Otantik Halk Sazları Grubu, Yaylı Sazlar Grubu, Halk Dansları ve Vokal Grubu olmak üzere 30 kişilik ekipten oluşan Yöresel Senfoni Orkestrası’yla Kazak dombıra sanatçısı Nazira Mahambetova’nın da yer aldığı konser, yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Ezgü, 25 yıl aradan sonra Kazakistan’ın Almatı kentine geldiğini ve şehrin çok geliştiğini belirtti. Kendisinin Türkiye’de okuduğu Kamajay şarkısını Kazakların büyük ilgiyle dinlediğini aktaran Ezgü, bu gelişte Kamajay’ı orkestra için yeniden düzenlediklerini, Kazak dombıra sanatçısının da eşlik etmesini rica ettiğini dile getirdi. Ezgü, “Kazakistan’da üçüncü konserimizi verdik. Yöresel Senfoni’nin Türkiye’nin yurt dışına açılan penceresi olmasını istiyorum. Bunun gibi projelerin Türkiye’nin tanıtımı için değerlendirilmesini arzu ediyorum” dedi.

Başkonsolos Rıza Kağan Yılmaz, konser sonunda Sümer Ezgü’ye ülkemizi ve kültürümüzü temsilinden dolayı teşekkür çiçeği ve Kazak halk sazı dombıra hediye etti.