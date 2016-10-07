Sümer Ezgü, yetenekleri keşfediyor

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya’da kurduğu ve kendi adını taşıyan akademide yeni yetenekleri keşfediyor.

Sanatçı Sümer Ezgü tarafından Antalya’da kurulan Sümer Ezgü Sanat Akademisi, Mini Kampüs Anaokulu 6 yaş hazırlık grubu öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Çocuklara Mini Kampüs kurucusu aynı zamanda okul müdürü İpek Çakır, öğretmenleri Serpil Doruk ve Zekiye Kaya Zorlu eşlik etti. Çocukları akademinin kapısında eşi Gülay Ezgü ile birlikte karşılayan Sümer Ezgü, minik misafirleriyle yakından ilgilendi. Akademiyi gezerek yapılan çalışmalar hakkında Sümer Ezgü’den bilgi alan miniklere, yetenek ve kulak testi yapıldı.

Akademi olarak Antalya’da yetenek taraması ve kulak testi yapmaya başladıklarını belirten Sümer Ezgü, “Yaptığımız yetenek ve kulak testine 5 yaşından büyük tüm çocuklar katılabilir. Buradaki başlıca amacımız çocuklarının sanat ile uğraşmasını isteyen, bir müzik aleti çalmasını arzu eden anne ve babalara yardımcı olmak. Çocuklarının ne tür müziğe ve enstrümana yatkın olduğunu yapılan yetenek ve kulak testi ile ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.

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