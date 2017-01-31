Şubat ayında Sincan kültür sanata doyacak

Sincan, kültür ve sanat dolu bir ay daha geçirecek. Seminerden tiyatroya, konferanstan atölye çalışmalarına kadar dolu bir program, Sincanlıların beğenisine ücretsiz olarak sunulacak.

Sincan Belediyesi, Şubat ayında da yepyeni bir kültür ve sanat programı ile vatandaşı selamlıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, Sincanlıları kültürel etkinliklerle buluşturan Sincan Belediyesi, Şubat ayı etkinlik programı ile de büyük beğeni toplayacak. Temelli, Yenikent ve Fatih ek hizmet binaları ile konaklarda düzenlenecek faaliyetler bu ay da dopdolu …

Tüm halkı etkinliklere davet eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Sosyal ve kültürel faaliyetleri vatandaşımızla buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.

Etkinliklerimizde hem minikleri hem de büyükleri düşündük. Büyük ve çocuk tiyatro oyunlarımızın yanı sıra gençlerimize ve ebeveynlere yönelik seminer ve konferanslar düzenliyoruz. Kültür ve sanat dolu bir ay geçirmemizi temenni ediyorum” diye konuştu.

SİNCAN’DA ‘GÖNÜL SOHBETLERİ’ BAŞLIYOR

Kültür, sanat ve sosyal alanda, birçok değerli ismi halkımızla buluşturan Sincan Belediyesi, ayrıca ‘’Gönül Sohbetleri’’ programında da alanında uzman kişileri ağırlıyor. Şair-Yazar ve Tv programcısı Serdar Tuncer’in moderatörlüğünde düzenlenecek programın ilk konuğu yazar Yusuf Kaplan olacak. ‘Dava ve Medeniyet’ konulu oturum Çok Katlı Otopark Konferans Salonu’nda yapılacak.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

Çocuk eğitimine ve aile içi iletişime her zaman ayrı bir önem veren Sincan Belediyesi, karakterli çocuk yetiştirmenin altın kurallarını anlatan bir konferans düzenliyor. “Sağlam Karakterli Lider Çocuklar Yetiştirme Teknikleri” isimli konferans Şubat ayının son günü gerçekleşecek. Mürşit Ekmel Aybek’in sunumuyla yapılacak programa bütün ailelerin katılımı bekleniyor.

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT

Etkinlik programında Sincan Belediyesi, vatandaşı madde bağımlılığına karşı da bilinçlendiriyor. Şubat ayında Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Koç, bağımlılığın insana nelere yaptırdığını, bağımlılıkla nasıl mücadele edileceğini anlatacak.

BÜYÜK VE KÜÇÜK OYUNLARI SAHNEDE

Etkinlik sahnesi, tiyatrolar ile renklenecek… Sincan Belediyesi hem büyüklere hem de çocuklara yönelik oyunları Şubat ayında da izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Dokuz Canlı, Biz Biriz adlı büyük ve Uykucu Çomar, Badem ile Çilek ve Çizmeli Kedi adlı çocuk oyunları ile perdelerini tiyatro severler için aralayan belediye, tüm aileleri tiyatroya bekliyor.

Ücretsiz olarak Sincanlıların beğenisine sunulan bu etkinlik programı hakkında detaylı bilgi; Sincan Belediyesinin www.sincan.bel.tr adresli web sitesinde yer alıyor.

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