Beypazarı Kaymakamı Suat Seyitoğlu, muhtarlarla bir araya geldi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Seyitoğlu, muhtarlarla çeşitli konuları istişare etmek üzere toplantılar düzenlemeyi her zaman önemsediklerini belirtti.

Seyitoğlu, mahallelerdeki sorunların çözümü için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Muhtarlar, yol, su ve kanalizasyon konularında taleplerini aktardı.

Toplantıya, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Garnizon Komutanı Üsteğmen Hasan Yakan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu ile mahalle muhtarları katıldı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...