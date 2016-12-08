Şu yalan dünya

2016 yılının son günlerindeyiz, yeni yılı şurada ne kaldı? Günler öyle çabuk geçiyor ki ve hatta yıllar… Çocukluğumuzun İDOleri birer çınar gibi devriliyorlar. Uğur veya uğursuzluk pek inanmam.

Ama 2012’nin son günlerinde başlayan Yaprak Dökümü 2013 sonuna kadar sürmüştü,iyi hatırlayacaksınız. Mehmet Ali Birand ile başlayıp, Toktamış Ateş ile devam eden ve benim için en önemlisi, annemi de alan bir yeni yıla girmiştik. Bu yılında son günlerinde değerli bir insanı yitirerek başladık. Değerli devlet adamı İsmet Sezgin’i kaybettik. En 1998’de görmüştüm ve geniş bir zamanda dinlemiştim anlattıklarını. Sonra da facebooktan takip ediyordum kendisini. Tam da içimden, sağlığı nasıl acaba diye geçirirken, vefat haberini aldım. Üzüldüm, iyi insandı. Yani insani yönü kuvvetliydi. Alçak gönüllüydü, Ben düşüyorum duyum havasında hiç olmadı. Bazı politikacılar çalıştığınız gazeteyi televizyonu küçümseyebiliyorlar oysa o herkese aynı mesafedeydi. Allah rahmet eylesin ailesine ve sevenlerine sabır versin. 2016’ya girerken böyle bir ölüm haberi bana 2013’e girişimizi hatırlattı. Gerisi nasıl gelir bilmiyorum. Umarım gelmez, ya da söylendiği gibi “gecinden” gelir…

Ama artık iyi biliyorum ki zaman hızla geçiyor,hayat ellerimizin arasından kayıp gidiyor. Daha vakit var diye isteklerinizi öte deyip durmanın bir anlamı yok! İnsanlar hep yarın ne olacak diye yaşıyor. Oysa anı yaşamak en doğrusu. Yarın yaparım,öbür gün giderim,seneye görürüm, türünden planlar yapmak ne kadar doğru? Ya yarın yoksa? Erteleyip ötelediğimiz şeyler ya yarım kalacaksa?Onları şimdiden yapmak daha doğru olmaz mı ertelemeden, ötelemeden… Annem, doğduğu yeri görmek istiyordu ben

“seneye gidelim” dedim; ama annem o seneyi bitiremedi, doğduğu yeri son kez göremedi. İşte o gün anladım, yarın olmayabilir anı yaşamak en önemlisi. O yüzden hayatı kendimiz için yaşayıp doğru bildiklerimizi yaparak, sevdiklerimizle geçirmek en güzeli. Ölümsüzlük yok, olmasında!

Rahmetli Aysel Gürel’ in şarkı sözlerinde dediği gibi:

Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz!

Sultan Süleyman’a kalmadı

Böyle hiçbir kitap yazmaz..

Ama beni en çok etkileyen ve ağlatan ise Neşet Ertaş’ın “ah yalan dünya” deyişidir, içimi yakar. Özlemim artar…

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