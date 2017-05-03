Su borusunda çilek ektiler

Erzurum’un merkez Palandöken İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Yiğit, hizmet binası bahçesindeki demirlere monte ettirdiği su borularının içine ziraat mühendisleri ile birlikte çilek fideleri ekti. Yakında organik yetiştirecekleri çileklerin hasadını yapacaklarını vurgulayan Yiğit, “Kimse, ‘Toprağım yok’ diye üzülmesin” dedi.

Beton yığınları arasında yaşayanların da yeşilin huzur verici güzelliğini yaşamaları, evlerinin balkon ve duvarlarında tarım yapılabileceğini göstermek için su borusunda çilek yetiştirmeye başlayan ziraatçiler örnek olmak istiyor.

Geçen yıl başlattıkları projenin devamı olarak bu yıl su borusu içerisinde çilek üretimini yaptıklarını anlatan Palandöken İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Yiğit, amaçlarının toprağı ya da yeri uygun olmayan üreticilerin veya hobi amacı ile çilek yetiştirmek isteyenlere bu modeli göstermek olduğunu belirtti.

Müdürlüğün bahçe duvarına bu işlemi yapmalarındaki amaçlarının müdürlüğe gelen ya da buradan geçenlerin dikkatini çekmek olduğunu sözlerine ekleyen Yiğit şunları söyledi:

“Kimse, ‘Toprağım yok’ diye üzülmesin. Ömemli bir meliyeti de yok. Bildiğimiz su borularına bir takım uygulamalar yaparak borunun üzerine de delikler açıp, çilek fidelerini içerisine yerleştirdik. Boruların içerisine daha önceden damlama sulama sistemimizi bağlıyoruz.

Boruların içerisinde biz toprak kullandık ama istenildiği zaman ama tavsiye etmediğimiz toprak kullanılmadan da çilek üretimi gerçekleştirilebilir. Bir çok vatandaşın köyde tarlası, bahçesi mevcut ama şehirde yaşayanların uygun alanları yok.

Biz burada görüldüğü üzere bir çit üzerinde herhangi bir yere ihtiyaç duymadan çilek yetişebilecek bir şekilde borularda yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu tüm vatandaşlarımız yaşadıkları apartmanların bahçesinde, çitlerin üzerinde, balkonlarında veya evinin duvarında yapabilirler.

Bu örnek olabilecek bir model. İnşallah insanlar arzu ettiği meyve ve sebzelerini bu sistemle gerçekleştirirler. Hedefimiz bunu bölgede yaygınlaştırmak. Bizim 100 metre bahçe duvarına astığımız 4 su borusu yaklaşık 200 metre kare bir alana tekabül ediyor.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...