Stockholm teröristi: IŞİD mensubuyum
Stockholm teröristi: IŞİD mensubuyum

’de Cuma günü gerçekleştirdiği kamyonlu saldırısı ile dört kişinin ölümüne neden olan. 39 yaşındaki Özbekistanlı zanlısının polis sorgusundaki ifadeleri ortaya çıkmaya başladı.

Aftonbladet gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 39 yaşındaki teroristin ifadesinde ‘‘inançsızların üzerine sürdüm’’ diye konuştu.

Özbekistanlı terörist, ifadesinde ayrıca terör örgütü mensubu olduğunu söyledi. Saldırı emrini ’in Suriye kolundan aldığını, Stockholm eyleminin amacının ‘‘Suriye’deki bombalamaları protesto etmek’’ olduğunu belirtti.

Ayrıca aynı gazetenin haberine göre saldırının gerçekleştirildiği kamyonda ‘yanıcı madde’ yada ‘birleştirilerek tehlikeli bir madde haline getirilebilecek madde’ bulunduğu da polis kaynaklarına dayandırılarak duyuruldu.

Haberde bu maddelerin ‘gaz tüpleri, kimyasal madde, çivi ve vidalar’ olduğu belirtildi.

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