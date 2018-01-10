Çorum Uğurludağ Dağönü Köyü Derneği Başkanı Halil Koldaş ve yönetimi Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akgül, “Sivil toplum dernekleri, bulundukları ilçelerdeki ihtiyaç ve faaliyetleri en iyi bilen kuruluşlardandır.

Bu doğrultuda Mamak’ta hizmet veren her sivil toplum kuruluşunun görüşleri bizim için önemlidir” dedi.

Katılımcı bir yönetim anlayışımız var

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla belediyenin kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Akgül, “Mamak için üreten katılımcı bir yönetim anlayışımız var. Bu açıdan vatandaşlarımızın talep, istek ve önerilerini her zaman değerlendirmeye alıyoruz” dedi.