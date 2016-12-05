Steinmeier, Lozan’ı ve mülteci anlaşmasını savundu

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye’nin AB ile yaptığı mülteci anlaşmasından yarar sağlayacağını belirterek Türkiye’nin şimdiye kadar anlaşmaya uyduğunu da ifade etti. Steinmeier, Lozan Antlaşması’nı savundu.

Kathimerini gazetesine konuşan Frank-Walter Steinmeier, Türkiye’nin mülteci anlaşmasına ilişkin uyarılarının sorulması üzerine Yunanistan’ın Ege üzerinden yeni bir mülteci akışına ilişkin kaygılarını paylaştığını ancak Türkiye’nin şimdiye kadar anlaşmaya bağlı kaldığını vurguladı. Alman Bakan, ülkesinin mülteci sorunu konusunda Yunanistan’a desteğini teyip etti.

Steinmeier, açıklamaları sırasında Lozan Antlaşması’na da değindi. Steinmeier, uluslararası hukuka itiraz edilmeyeceğini belirterek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin antlaşmaya sadık olduğu yönündeki sözlerini de anımsattı.

Kathimerini, Steinmeier’in açıklamalarını yansıttığı haberinin son bölümünde de kaynaklara dayanarak Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, geçen hafta Alman mevkidaşı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekti.

Gazeteye göre, Çipraş görüşmesinde “Ankara’nın, mülteci krizini ve Temmuz’daki başarısız darbeye AB’nin verdiği yanıta ilişkin AB ile Türkiye arasında yaşanan çatlağı, uzun bir süre devam eden toprak iddiaları konusunda Atina’ya baskı yapmak için istismar etmesinden duyduğu kaygıyı” iletti.

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