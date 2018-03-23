Sincan Belediyesi Sincanlı öğrencilere staj imkânı sağlıyor. 26 Mart’ta başlayacak başvurular, 20 Nisan tarihinde sona erecek.

Adalet ilkesiyle hareket eden Sincan Belediyesi her sene olduğu gibi bu sene de sonuçları noter huzurunda kura ile belirleyecek. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Adalet bizim öncelikli düsturumuz. Bu yüzden vatandaşlarımızın imkanlardan eşit şekilde faydalanması için kura yöntemini tercih ediyoruz” dedi.

Sincan Belediyesi kapılarını yine Sincanlı öğrencilere açıyor. Müracaatlar için sadece “mesleki ve teknik lise öğrencisi olmak” şartı aranıyor. Sincan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacak başvurular 26 Mart’ta başlayacak. Staj programına katılmaya hak kazanan öğrenciler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla kura çekimi ile belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi, 25 Nisan saat 14.00’de Sincan Lale Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Kimseye ayrıcalık yapılmayacağının vurgusunu yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Biz ‘adalet’ düsturuyla hareket etmeye büyük özen gösteriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki adalet üzerine kurulan temeli hiçbir şey sarsamaz. Bu yüzden zorunlu olmadığımız halde stajyer alımlarını noter huzurunda kura çekimiyle gerçekleştiriyoruz. Böylece kimseye ayrıcalık yapılmadan eşit fırsat sunmuş oluyoruz” dedi.

Başkan Ercan adaletin bir gün değil her daim olması gerektiğini şu sözlerle aktardı: “Bizim inancımızda, ecdadımızdan gelen mirasta da adalet en sarsılmaz temel olmuştur. Adalet bir gün birine bir gün diğerine değil herkese kendi hakkını vermek konusunda devamlı bir iradedir. İnşallah bizler bu iradenin devamlılığını sağlamaya çalışacağız.”