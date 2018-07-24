Mamak’ta sağlıklı kilo vermek isteyen kadınlar, Mamak Belediyesi spor merkezlerinin yolunu tutuyor.

Mamak Belediyesi’nin step, zumba, aerobik ve pilates kurslarına katılan kadınlar zayıflamanın ve form tutmanın yanında gündelik yaşamın stresini de atıyor.

Form tutmak ve zinde kalmak isteyen kadınlar fazla kilolarını atarak sağlıklı yaşamayı hedefliyor. Uzman hocalar eşliğinde yapılan spor ile kadınlar “Sağlıklı Yaşama Merhaba” diyor.

Dans et form tut

Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda yaklaşık 7 yıldır kadınlara fitness, pilates, zumba, step, aerobik dersleri veriliyor.

Müziğinde eşlik etmesiyle daha da eğlenceli hale gelen aktivitelerle, kadınlar hem dans ediyor, hem de eğlenerek zinde kalıyor.

Profesyonel hocalar eşliğinde gün içerisinde belirlenen seanslara katılan kadınların düzenli olarak kilo kontrolü de gerçekleştiriliyor.

Mamak’ta sağlıklı bir yaşam için herkesin aktivitelere katılım olanağı sağladıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizde her yaştan vatandaşımıza sosyal yaşamlarını renklendirecek bir uğraş, bir aktivite edindirmek arzusundayız” dedi.

Daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve kilo vermek isteyen herkesi kurslara davet eden Mamak Belediyesi Spor Eğitmeni Gülseren Soylu Akkanat da, 15-55 yaş arası kursiyerlere hizmet verdiklerinin altını çizdi.

Kurs merkezi ve saatleri

Mamaklı kadınlar salı, perşembe ve cumartesi günleri Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda, 10.00-11.00 saatleri arası step-aerobik, 11.15-12.15 saatleri arası pilates, 14.30-15.30 arası zumba kursu, 19.15-20.15 saatleri arası da yine pilates kursundan faydalanıyor.