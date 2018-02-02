SPORA ‘ENGEL’ YOK

Engel tanımayanlar ‘Limitsiz Spor Büyük Buluşma’ gecesinde bir araya geldi. Dört federasyon tek yürek oldu ve ‘herkes spor yapabilir’ diyerek engellerin hayat için engel olmadığını vurguladılar.

Limitsiz Spor Platformu’nun, engellerin sporlarla aşılabildiğinin gösterilmesi ve engelli vatandaşları spora teşvik etmek için “Herkes Spor Yapabilir” temasıyla Ankara’da düzenlediği “Limitsiz Spor Büyük Buluşma” gecesinde bir araya geldi.

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden engelli sporcular ile spora destek veren tüm taraflar aynı gecede buluştu. “Limitsiz Spor Büyük Buluşma” gecesinde, engel tanımayan sporcular herkesin spor yapabileceğini bir kez daha gözler önüne sererek Türkiye’deki 10 milyon engelliye örnek oldu.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ataköşk Hotel’de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun çeşitli kademelerinde yöneticilik yapmış biri olarak engelli sporcuların başarılarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakan Bak: ‘Herkes spor yapabilir’

Türkiye’de engelli sporunun gelişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde hükümetin ortaya koyduğu düzenlemeler ve verdiği desteklerin büyük önem arz ettiğini belirten Bak, “Engelli sporlarında inanılmaz bir performans artışı var. Dünyada engelli sporuna en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Neticeler de onu gösteriyor. Bu noktada özveriyle çalışan bu ailenin tüm bireylerine ve özellikle Limitsiz Spor Platformu’na bu organizasyon için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

‘Hepimiz birer engelli adayıyız.’ diyen Bak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önceden insanlarımız, evinde engelli bir birey varken bazen onu saklıyor, evde tutuyordu. Böylesine bir aktiviteye götürmeyle ilgili yeterli tesis, araç ve destek, teşvik bulunmamaktaydı. Herkes spor yapabilir, yapmalı. Bunun önünde hiçbir engel yok. Yeter ki biz bu noktada istekli olalım, tesislerimiz, araçlarımız olsun.”

Engelli sporunun geldiği noktayı paylaşan Bak, “2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na adayız. Bu şampiyonanın tanıtım yüzü Barış (Telli). Engelli sporcularımızın nerelere gelebildiğini gösteren önemli bir tablo.” ifadelerini kullandı. Bakan Bak, konuşmasının ardından 4 federasyonun başkanlarına plaket takdim etti.

Toplumsal kampanyaya dönüşecek

Federasyonları, sporcuları ve spor profesyonellerini “Limitsiz Spor Büyük Buluşma” gecesinde bir araya getiren Limitsiz Spor Platformu’nun kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Salih Cem Pişkin sporun özellikle engellilerin hayata tutunmasında büyük önem taşıdığını vurguladı. Pişkin, “Limitsiz Spor Büyük Buluşma gecesinin temasını ‘Herkes Spor Yapabilir’ olarak belirledik.

Engelli sporunda başarılarımızı ve engelli sporcu sayımızı daha da artırmak için herkesin spor yapabileceğine inanıyoruz. Bu aynı zamanda 2018 yılı boyunca çeşitli etkinliklerle büyüteceğimiz toplumsal bir kampanyanın da taşıyıcılığını yapacak ana mesaj olacak. Başarılarımızı ve engelli sporcu sayımızı daha da artırmak için herkesin spor yapabileceğine inanıyoruz. ” dedi.

Tüm Federasyonlar hepimiz biriz

Limitsiz Spor Büyük Buluşma gecesinde konuşan İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır, “İşitme engeliler olarak 17 altın ve bronz toplamda 46 madalya almanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımıza hep yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Tüm federasyonlar hepimiz biriz aynı şey için yarışıyoruz” dedi.

İlk amacımız engellilere spor yaptırmak

Birincil amaçlarının görme engellilere spor yaptırmak olduğunu söyleyen Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan “İnanıyorum ki gözlerinizi 10 saniye kapadığında görme engelli olarak yaşamanın ne demek olduğunu anlayacaksınız. Biz sporcularımızı Avrupa, dünya şampiyonu yapıyoruz. Biz hep birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz. 2016 yılında ülke tarihinde takım olarak altın madalyayı görme engelliler aldı. Biz de herkes spor yapmalı ve yapabilir diyoruz. Engelliler sporla üretim yapıyorlar ve geçmişteki o algıyı kırıyorlar” diye konuştu.

Bu yılı 171 buçuk madalya ile tamamladık

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Umut Öztürk ise “Öncelikle ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliği için Afrin’e şanlı yürüyüşünü sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını kutluyoruz. Ayaklarına taş değmeden dönmeleri için dua ediyoruz. Herkes spor yapabilir çağrısıyla yola çıkan Limitsiz Spor Plaformu’na teşekkür ediyorum. Bu yılı 171 buçuk madalya ile tamamladık. Tüm sporcularımıza, hocalarımıza, federasyon çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Sayın Bakanımıza, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’a her türlü desteği verdikleri için teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Engelleri spor yaparak aşmanın bilincindeyiz

Türk sporunun hızla gelişiminden çok mutlu ve umutlu olduğunu söyleyen Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise “Engellisini seven bir Cumhurbaşkanımız var. Bütün engelliler büyük başarılar elde ediyorsa bunu Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza borçluyuz. Biz engelleri spor yaparak aşmanın bilincindeyiz. Bundan dolayı durmak yok yola devam. Bütün engellilerimizi spora davet ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk ve tek engelli sporları platformu olan Limitsiz Spor Büyük Buluşma ile, bedensel, görme, işitme engelli ve özel sporcuların sayılarının daha da artması, daha görünür olmaları ve daha fazla destek bulmaları için 2018’den itibaren verilmeye başlanacak Limitsiz Spor Ödülleri için de bir adım atmış olacak.

Son yıllarda engelli sporcuların dünyada ve Türkiye’de büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Limitsiz Spor Platformu Başkanı Salih Cem, bu başarıları herkese duyurabilmek ve daha çok engelliyi sporla buluşturmak için iki aylık periyodlarla “Limitsiz Spor Dergisi” de çıkardıklarını kaydetti.

Limitsiz Spor Büyük Buluşma gecesinde ,Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun yönetici ve sporcuları ve basın mensupları geceye katıldı.