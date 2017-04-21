Fenerbahçe basketbol takımı Avrupa liginde harikalar yaratıyor. Panathinaikos’u Atina’da bir kez daha yendi. Salı günü İstanbul’daki maçı kazınırsa Final Four’a yükselecek.

Beşiktaş futbol takımı ise güçlü Fransız ekibi Lyon önünde dişe diş bir mücadele sergiledi, turu penaltı atışlarında kaybetti.

Sporcularımız voleyboldan taekwandoya, atletizmden güreşe, okçuluktan haltere, hentboldan yelkene yüzmeden tenise çeşitli alanlarda da Avrupa’da sesini duyuruyor, başarıdan başarıya koşuyor.

Bu tabloya bakarak sporda Avrupa standartlarını yakaladığımızı söyleyebiliriz pekala.

++

Keşke sporda gösterdiğimiz performansı demokrasi alanında da gösterebilseydik.

Doğru düzgün, kimsenin tartışmayacağı, açıklanan sonuçların önünde herkesin saygıyla eğildiği bir referandum yapmayı bile beceremedik ne yazık ki.

Hepsi de birinci sınıf hakimlerden oluşan Yüksek Seçim Kurulu görevini yasalara uygun biçimde yapamadı. Sandık kurulları, oy pusulalarının ve zarfların mühürlenmeden sandığa atılmasına seyirci kaldı.

++

Sporda Avrupa ile yarışıyoruz ama demokrasi konusunda hâlâ Afrika liginde mücadele etmeyi sürdürüyoruz.

Seçim kampanyasında evet ve hayırcılar birbirlerini bölücü, hain, terörist olmakla suçladı. Sonuçların açıklanmasından sonra ise ortalık yatışmadı, aksine bir kez daha karıştı. Sandıktan çıkan oyları bir taraf kabul ederken diğer taraf hile yapıldığını öne sürdü, sokağı adres gösterdi.

++

Demokrasi bir sözcükten ibaret değildir.

Hukuka saygıdır, yasalara uymaktır, temel hak ve özgürlükleri içine sindirmektir.

Bu açıdan bakıldığında, gideceğimiz daha çok yol, yapacağımız daha çok iş olduğu anlaşılıyor.

Gerçek bir demokrasi için siyasilerimizin de, hukukçularımızın da, memurlarımızın da sporcularımızı örnek alması, Afrika liginde oynamaya isyan edip Avrupa ligine çıkmaya çalışması gerekiyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...