Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi üyeleri, sezonun yorgunluğunu Başkent’in gözde mekanlarından Behzat Oran’da düzenlenen “TSYD El Ele” gecesinde attı.

TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırcıgil’in açılış konuşmasıyla başlayan geceye, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Eski FİFA Kokartlı hakem Selçuk Dereli, Süper Lig hakemi Bülent Yıldırım, Genel Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, davetliler ve spor yazarları katıldı.

Bakırcıgil, geceye katkısından ve katılımından dolayı Genel Başkan Oğuz Tongsir’e teşekkür ettiği konuşmasında birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine değindi.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir de gecede bulunmaktan son derece mutlu olduğunu, Ankara Şubesi’ne destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Şapkalı Tamer’in sahne aldığı gecede, pisti bir an olsun boş bırakmayan davetliler ve spor yazarları gönüllerince eğlendi. TSYD Ankara Şubesi’nin gecesi, aralarında Ulusoy ile ulaşımın da dahil olduğu 5 yıldızlı Alanya Avenü Oteli’nde 4 gece 5 gün tatil, imzalı formalar, spor malzemelerinin de yer aldığı onlarca hediyenin çekilen kuralarla şanslı üyelere dağıtılmasıyla son buldu.

Büyük ikramiye olan tatili kazanan spor yazarları Hamdi Yüce Er ve Süleyman Çil’e ödül zarfları Genel Başkan Oğuz Tongsir tarafından verildi. Tongsir’in ikramiye zarflarının dağıtırken yaptığı söyleşiler, geceye katılanları kahkahaya boğdu.

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