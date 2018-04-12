Spor Toto Süper Lig’de 29’uncu haftada görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i ağırlayacağı mücadelenin hakemi Halil Umut Meler oldu.

Süper Lig’de 29’uncu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

YARIN

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor- Beşiktaş (Hüseyin Göçek )

CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa – Kardemir Karabükspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy)

19.00 Demir Grup Sivasspor – Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

PAZAR

13.30 Kayserispor – Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

16.00 Antalyaspor – Atiker Konyaspor (Ümit Öztürk)

16.00 Göztepe – Bursaspor (Bülent Yıldırım)

19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

PAZARTESİ

20.00 Osmanlıspor – Trabzonspor (Halis Özkahya)