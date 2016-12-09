Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta hakemleri açıklandı

SPOR Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda 14’üncü haftada düdük çalacak hakemler belli oldu. Yarın oynanacak Beşiktaş – Bursasspor maçında hakem Bülent Yıldırım görev yapacak.

Karşılaşmalar ve hakemler şu şekilde:

BUGÜN

20:00 Trabzonspor – Adanaspor (Özgür Yankaya)

YARIN

16:00 Çaykur Rizespor – Kasımpaşa (Halis Özkahya)

19:00 Beşiktaş – Bursaspor (Bülent Yıldırım)

19:00 Gençlerbirliği – Medipol Başakşehir

11.12.2016 PAZAR

13:30 Kardemir karabükspor – Aytemiz Alanyaspor (Mete Kalkavan)

16:00 Akhisar Belediye Gençlik ve Spor – Osmanlıspor (Alper Ulusoy)

19:00 Atiker konyaspor – Kayserispor (Fırat Aydınus)

19:00 Galatasaray – Gaziantepspor (Halil Umut Meler)

12.12.2016 PAZARTESİ

20:00 Antalyaspor – Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

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