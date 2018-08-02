Spor Türkiye’nin en büyük sosyal projesi ve sosyal sorumluk projesidir

Tarihi Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda yıkılma kararı alınmasıyla birlikte stad çevresindeki amatör kulüplerin ne olacağı konusunu Ankara Amatör Kulüpler Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu ile konuştuk.

Ankara Amatör Kulüpler Federasyon Başkanı MuratKandazoğlu, kendilerine yeni bir yer yapıldığını belirterek, herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklarını ifade ederek sporun gençler üzerindeki etkileri ve ailelerin spora bakış açısını anlattı. Federasyon Başkanı Kandazaroğlu sorularımızı şu şekilde yanıtladı;

– Soru: Ankara amatör kulüpleri hakkında bilgiler verebilir misiniz?

Kandazoğlu :Ankara’nın şu anda amatör spor anlamında adından da anlayacağınız gibi amatör futbolu teşkil eden bir federasyon. Federasyonumuza bağlı yaklaşık olarak 250’ye yakın spor kulübümüz var. Bunların içinde tabii ki ağırlıklı olanı amatör futbol. Diğer branşlarımızın içinde engelli branşlarımız var. Dolayısıyla bizim amacımız hem elimizdeki amatör futbolunsevk ve idaresini hem de diğer branşların idaresini yapabilmektir.Kısaca rakamlardan bahsetmem gerekirse yılda yaklaşık 6bin’e yakın müsabaka oynanıyor.

Bunlar amatör futbol müsabakalar. Baktığınız zaman haftalık 150 maç olur. Bunun yanında okul maçları falan da oluyor. İkisini topladığımızda ciddi bir sayı ulaşıyoruz. U 11 kategorisindenamatör kulüpler grubuna kadar amatör Süper Ligimiz birinci kümemiz ikinci kümemiz mevcut tabii ki.Bizim burada amacımız gençlerimize çocuklarımıza futbolun yanında diğer branşlarda sevdirmek.Basketbol bireysel sporlarda masa tenisi gibi sık sporlarda ilgili spor kulüpleri bünyesinde çocukları oradaki kulüplerimiz de beraber işbirliği içinde sokaktaki çocuklarımızın spor yaptırabilmek bunun gayreti içindeyiz.

Her zaman şöyle bir iddiamız var amatör futbol ve amatör spor Türkiye’nin en büyük sosyal projesi ve sosyal sorumluk projesidir.Çünkü hep şunu söylüyoruz baktığınız zaman şu anki mücadelemiz gençlerin zararlı maddelerin oluyor birçoğunun ortak mücadelesi budur.Bu bağımlılık madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı olarak ikiye ayrılıyoruz.Tabi bununda yöntemi veya tedavisi sporla olduğunu düşünüyoruz.Ama öncelikle bu bağımlılığı yaklaştırmamak için mutlaka ve mutlaka sporu çok aktif kullanmak gerekiyor.

Onun içinde bizim burada mümkün olduğunca kulüp başkanlarıyla beraber bu sosyal sor sorumluluk olarak adlandırılmış olduğumuz bu amatör sporu çocuklarımızın her alandan sokaktan kahve köşelerinden kurtarmak için uzaklaştırmak. Kafeleri ya da kahveleri kötü olarak göstermek istemiyoruz elbette onlarda lazım elbette oralara da gidecekler orada sosyalleşecekler bunları bilinçlenmemesini sağlamak adına sporun değerli olduğunu düşünüyoruz. Bunun gayreti ve çabası içindeyiz dolayısıyla amatör spor dediğimiz zaman bunun aslında bir açıklama okulu olarak adlandırmak lazım.

– Soru: Spor ailelerin düşündüğü gibi eğitimi olumsuz mu etkiliyor?

Kandazoğlu:Eğitimle sporun aynı paralelde yürüdüğüne girmesi gerektiğini savunuyoruz.Çünkü spor çocuklarımızın eğitim dışındaki aktif dinlenme alanlarına iyi kapatabilecek alan olarak değerlendiriyoruz. Spor kulüpleri bu alanda çok önemli bir işlevi var. Biz burada spor kulüplerimizin sayısını çoğaltmak için de bir çabamız var. Ne kadar çok spor kulübü olursa sokaktaki çocuklarımızın o kadar faydalanır. Dolayısıyla spor kulüplerini çoğaltmak noktasında da bizim çalışmalarımız var. Bunun olayını şöyle düşünmek lazım olayın sadece spor boyutuna bakarsak belki aslında ailelere topluma farklı bir bakış açısı da geliştirmeniz gerekiyor.

– Soru: Ailelerden istekleriniz neler?

Kandazoğlu:Sadece spor açısından bakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Spora uzun gelişimden sağlıklı nesiller yetişmesi için sadece sportif anlamda değil bir bütün olarak bakılmalı. Siyaset ve iş adamları noktasında olsun bu alanlarda yapacağımız kaynaşmayı ortak paydada buluşmayı seven genç nesillerin hazırlamak ve ileriki aşamalara Türkiye açısından çok önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Bu yapılanlar bence büyük çalışma olaylara birazda bu şekilde bakmak lazım.

Böyle değerlendirmek lazım bu işi.Sportif boyutuna baktığımız zaman da tabii ki çocuklarımızın enerjisini atabileceği eğlenebileceği gülebileceği sevinebileceği bir alan olarak da bilmekteyiz. Diğer tarafından da birazcık uzak kalıyoruz.

Ailelere bunu anlatmamız lazım. Bizler ailelerden özellikle şunu rica ediyoruz. Her çocuğumuz illaki çok iyi bir sporcu olacağım veya futbolcu olacağım diye gayret içerisinde olmasınlar.Mutlaka ve mutlaka çocuklarımıza spor yönlendirmemiz lazım. Spor yapmalarını sağlamamız lazım çocuğun zekâsı ve sağlığı açısından gelişimi ve pratik düşünmesi açısından paylaşmayı ve sevgiyi bu yaşlarda alacağını düşünürsek bunları öğrenmesi açısından sporu önemli olarak görüyoruz.Mutlaka ve mutlaka çocuklarımızın sporla ulaşmaları ve onları spora yönlendirmenin faydalı olduğunu düşünüyoruz.

– Soru: Aileler çocuklarını spora yönlendiriyor mu?

Kandazoğlu:Ailelerin çocuklarını spora göndermeleri bizleri çok mutlu ediyor. Burada yaptığımız kulüp olarak federasyon olarak çocuklarımızın spora yönlendirilmesi noktasında bizim çabalarımız teşviklerin sanırım karşılığını buluyor. En son U 11’ler futbol şenliği yaptık. Yaklaşık 3bin insan buradaydı. Buradan Ankara Ticaret Odasına çok teşekkür ediyorum. Şenliklerde çocuklarımızı ve aileleri çok mutlu ettiler.

– Soru: Amatör kulüplerin gençlerimize faydaları nelerdir?

Kandazoğlu:Burada tabii ki kulüp başkanlarımıza yeri gelmişken teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar gerçekten çok önemli işler yapıyor. Her kulübümüzde yaklaşık 100 200 tane sporcumuz yetiştiriyorlar.Onlara rol model oluyorlar.Bu şekilde biraz önce de bahsettiğimiz gibi madde ve teknoloji bağımlı kuralından çocuklarımız ortak tutuyorlar. Çocuklarımızın hayatı hazırlayarak onları geliştiriyorlar. Bence olaya birazda bu tarafından bakmak lazım. Amatör kulüp başkanının önemsenmesine değer verilmesi ve onların sesine kulak verilmesinde faydalı olduğunu düşünüyorum.

– Soru: 19 Mayıs Stadının yıkılmasıyla birlikte amatör kulüpler ne olacak?

Kandazoğlu:Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması olmak üzere burada da yapmış olduğu konuşmalarda da buranın millet bahçesi olacağımı noktasında söylemi var. Bu şekilde ifade ettiler bizler tabii ki bunu sevinçle karşılandık. Burada stadyum yapılacak uluslararası bir stat yapılacak.Geçtiğimiz günlerde yıkım ihalesi bir kez daha gerçekleştirip önümüzdeki günlerde muhtemelen yakın işlemlerine başlıyoruz.Dolayısıyla bu alanlarda salon sporlarının yapıldığı salonlar inşa edilecek.

Amatör futbolla ilgili de Atatürk orman Çiftliği’nden Bakanımızın yaptığı açıklamalarda İnternet sitemizde de bunun haberini geniş olarak bulabilirsiniz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten amatörlerin tarafından büyük bir sevinçle karşılanan altı tane futbol sahası yanında kulüplerimizin bağına bilecekleri yerler amatör kulüplerin yararlanacağız. Tenis kortları gibi birçok sosyal donatıların olduğu bir spor kompleksi yapılıyor.Şu anda proje aşamasında hızlı bir şekilde devam ediyor.

Allah nasip ederse 2018 Ağustos ayına kadar da yetişeceği noktasında tabii ki bu ilgililerin söylemlerinden duyuyoruz. Biz de bunda çok büyük bir mutluluk duydum.Buradaki kulüplerimize şu anda tamamlandı bir yer tahsis edildi. Kulüplerimizi burada yıkım işleri başlayınca oraya taşıyacağız.Sonrasında da yine Atatürk orman Çiftliği ndeki yer tamamlandıktan sonra kulüplerimizi oraya taşımayı planlıyoruz.Bizlerde Sayın Bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın olaylara bu şekilde yaklaşmazdan dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Bu bizi son derece mutlu etti sağ olsunlar burada çok önemli bir hassasiyet gösterdiler. Biz de biz de bundan dolayı çok mutluyuz. Ankara’da amatör futbol olması gereken yerde yani aileler buna nasıl bakıyor.

– Soru: Şuanda Ankara amatör futbol hak ettiği yerde mi?

Kandazoğlu:Ankara’da baktığımızda futbolun geçmişinde merkeziydi. Birçok futbolcunun burada geçtiği bir yerdi tabii ki Ankara’da önemli işler yapılıyor.

Ben inanıyorum ki Atatürk orman Çiftliğindeki altı tane futbol sahasının yapılması ile beraber futbolumuz daha da gelişecek. Ne kadar çok tesis ne kadar çok imkân olursa o kadar çok daha çok sporcu o kadar daha çok kalite niye arttırırız. Çalışma alanlarının genişlemesi ve daha iyi sonuçlarını almayabileceği bir ortama doğru gidiyoruz.Özellikle bu yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi özellikle gençlere ve çocuklara sportif anlamda yatırımı yapılacağı öngörülüyor. Allah nasip ederse yine Ankara’nın amatör futbol daha hak etmiş olduğu noktada olacağını düşünüyorum.