Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Berlin’de devam eden şampiyonanın 200 metre finalinde Avrupa’da tüm zamanların en iyi ikinci derecesine imza atarak altın madalya kazanan Ramil Guliyev’i tebrik etti.

Milli sporcumuzun kazandığı tarihi başarıdan duyduğu gururu ve memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, kısa zaman önce dünya şampiyonluğunu da elde eden Guliyev’e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde başarılar diledi.

Kasapoğlu, gümüş madalya alan Yasmani Copello Escobar ve bronz madalyanın sahibi olan Jak Ali Harvey için de tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Almanya’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda milli atletlerimizin kazandıkları başarılar göğsümüzü kabartıyor.

200 metre finalinde Avrupa’da tüm zamanların en iyi ikinci derecesine imza atarak altın madalya kazanan Ramil Guliyev bizlere büyük bir sevinç yaşattı.

400 metre engellide Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya alan Yasmani Copello Escobar ve 100 metrede bronz madalyanın sahibi olan Jak Ali Harvey ile gurur dolu anlar yaşadığımız şampiyonada diğer sporcu kardeşlerime de başarılar diliyorum.

Bu değerli derecelerin elde edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, Tokyo 2020 sürecinde sporcularımızın başarılarını sık sık tekrarlamalarını temenni ediyorum.”