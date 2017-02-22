CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, “Turizm acil destek bekliyor, devletin kaynakları turizmde hiçbir etkinliği olmayan forumlarla çar çur ediliyor. Turizmin çıkış yolu 6 milyonun üzerinde kayıp yaşanan Avrupa pazarı ve OECD ülkeleridir.

Afrika ülkeleriyle yapılan sözde Dünya Turizm Forumu’yla Türkiye turizmde krizden çıkamaz” dedi.

Budak yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım’ın Dünya Turizm Forumu’nda yaptığı değerlendirmelerine tepki gösterdi. AK Parti’nin her alanda kendine “yakın-yandaş” yapılanmalar oluşturduğunu, Dünya Turizm Forumu adıyla düzenlenen etkinliğin de bu çerçevede olduğunu ileri süren Budak, söz konusu forumun ve foruma katılan ülkelerin de turizm alanında etkinliğinin bulunmadığını belirtti.

“DEVLETİN KAYNAKLARI ÇAR ÇUR EDİLİYOR”

Kamunun kıt kaynaklarının turizm sektörünün uzman kuruluşlarıyla daha verimli değerlendirilmesi gerektiğinin ifade eden Budak, Benin, Zimbabve, Gana, Mozambik, Somali, Türkmenistan, Kamboçya, Bosna Hersek gibi ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla yapılan forumun Türk turizmine katkı sağlamayacağını kaydetti. Çok büyük harcamalar yapıldığını ancak bunların bir karşılığının bulunmadığını belirten Budak, “Kuzey Afrika ülkeleri dışında Afrika ülkelerinin tamamından Türkiye’ye gelenlerin sayısı 100 bin civarında. Bu rakamı 2’ye, 3’e, 5’e katlasanız ne olur? 2016 yılında sadece Almanya’dan yaşanan kayıp 1.7 milyon. Turizm acil destek beklerken, devletin kaynakları adı Dünya Turizm Forumu olmasına karşın, içinde turizmin önde gelen hiçbir unsurunun bulunmadığı bir etkinlikle çar çur ediliyor” dedi.

“TÜRKİYE’NİN YENİDEN KAZANMASI GEREKEN PAZAR AVRUPA”

Turizmde Türkiye’nin iki temel hattının; Avrupa-OECD ülkeleri ile Rusya-Ukrayna-Türk Cumhuriyetleri olduğunu kaydeden Budak, sağlanan gelir açısından da Avrupa-OECD ülkelerinin ön plana çıktığını vurguladı. Türkiye’nin olgunlaşmış bu pazarlarını İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelere kaptırdığını ifade eden Budak, şöyle devam etti:

“Türkiye 2016 yılında bir önceki yıla göre turist sayısında 11 milyon, turizm gelirlerinde 10 milyar dolar düzeyinde kayıp yaşadı. Turist kaybının 6.3 milyonu Avrupa ve OECD ülkelerinden kaynaklı. Türkiye’den vazgeçenler İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelere yöneldi. İspanya turizmi 2016’yı yüzde 10 büyümeyle kapattı.

2017’ye ilişkin erken rezervasyon rakamları da Türkiye için olumlu değil. 2017’ye turizmin iki lokomotif ili İstanbul yüzde 19, Antalya yüzde 13 kayıpla başladı. İzmir’de de yüzde 18.7’lik kayıp var. Türkiye’nin yeniden kazanması gereken pazar Avrupa’dır, OECD ülkeleridir. Turizmin ana hattı burasıdır.”

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