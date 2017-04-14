Hayırlısı ile haydi sandığa

Yarın sandığa giden Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik parlamenter rejim ile yola devam etmesini istiyorsa tercih mührünü HAYIR’a basacak. Eğer Türkiye’nin eyaletlere bölünmesini, Yargı, Yürütme ve Yasamanın partili tek adama bağlanmasını istiyorsa mührünü EVET’e basacak.

Vereceği oy Hayır da olsa Evet de olsa elbette kutsaldır ama bilinmelidir ki referandum ile parti ya da cumhurbaşkanı seçmiyoruz.

Türkiye’nin gelecek yüz yıllarının yönetim sistemine karar vereceğiz.

Söz milletindir diyerek yarın yapılacak referandum konusunda Sonsöz’ü emekli Albay Tahsin Ataizi’ne veriyorum.

“Milletin verdiği vergilerle Kara Harp Okulunda okudum.

Silah, Bayrak, Namus ve Şerefim üzerine mesleğim için askerlik yemini ettim.

Kıbrıs, Şırnak, Gabar Dağı, Cizre, Silopi, Mardin Dargeçit, Siverek, Bolu Komando Tugay Komutanlığında, Cumhurbaşkanlığı muhafız alayında, TBMM Tabur Komutanlığı ve K.K.K.’lığı Denetleme heyeti ve son olarak da Komando Alay Komutanlığı kurucusu olarak Eğirdir Dağ Komando Okulunda görev yaptım.

Teğmenlikten Albaylığıma kadar 31 yıl bilfiil hizmetimden (46 yıl 5 ay üzerinden) emekli oldum.

Herkesin siyasi ve sosyal görüşleri ile tercihlerine saygı duyuyorum.

Ancak benden daha zor şartlarda ve daha zor görevlerde, terörle mücadelede bulunmuş silah arkadaşlarım, “Vatan Hainliği ve Hainlerle işbirliği yapanlar” olarak özdeşleştirilirse…

Siz olsanız bu düşünceye ve düşüncelere karşı, Güneydoğu da operasyonlara bizzat iştirak etmiş olan bizler için, “EVET” bu kişi “VATAN HAİNİDİR DER MİSİNİZ?”

Yoksa HAYIR mı dersiniz?

Ben ve tabi ki silah arkadaşlarım kendimizden eminiz…

Lütfen dikkat, omurga kırıldı mı bir daha iflah olmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, darbe ve darbelere karşı düşüncesini bilen bir kişi olarak darbeci vatan haini FETÖ’cüleri TSK mensupları olarak asla kabul etmiyoruz.

Başkanlık sistemi referandumunu algı yanıltması yaparak genel seçim zannederek oy kullanmayalım.

Referandumun boyutunun seçim de geçim de olmadığının, Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceği olduğunu hayırlısı ile bilelim.

Geçmişi geri getiremeyiz ama gelecek beynimizde adeta avuçlarımızın içindedir.

Hayırlısı ile haydi sandığa…”

Sizi duayen gazetecilerimizden bir kişi bilerek, “Bizim sözcümüz olarak köşenizden bu haykırışımızı duyurup beni ve düşüncelerimi paylaşıp vatandaşlarımıza duyurur musunuz? Saygılarımla.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...