Çocukların bugünleri, hepimizin yarınları için

SosyalBen Vakfı, imkanları kısıtlı olan bölgelerde 7-13 yaş aralığındaki çocukların kendi sosyal becerilerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini hedefliyor. SosyalBen Vakıfı kurucusu Ece Çiftçi “ Amacımız çocukların sosyal becerilerini erken yaşta keşfetmelerini sağlamak” dedi.

SosyalBen Vakfı, 300’ü aşkın gönüllü ile birlikte çocukların kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak daha mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için çalışıyor. Ece Çiftçi’nin daha lise çağında inanarak başlattığı girişimde şu anda neredeyse tüm dünyada tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 300’ü aşkın gönüllü ile birlikte, çocukların kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak daha mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için çalışıyorlar. SosyalBen Vakfı’nın kurucusu olan Ece Çiftçi Derneği ve oluşumunu gazetemize anlattı.

SosyalBen Vakfı ve projelerinizi de anlatır mısınız?

Çocukluk çağından itibaren her bireyin güzel bir gelecek için eğitim görmesi gerektiği ve ileride hayal ettiği kariyere ulaşabilmesi için çalışması gerektiğinin bilincindeyiz. Fakat akademik eğitimlerin yanında her çocuğun kendini keşfedebilmesi ve farklı şeyler deneyerek sosyal benliğini ve beraberindeki sosyal becerilerini geliştirmesi gerekir.

Çocuk gelişiminde sosyal becerilerin keşfedilmesi ve geliştirilmesinin akademik ve kariyer planlamasında ne kadar önemli olduğunu bilerek, atölye çalışmalarıyla çocuklara kendi becerilerini göstermek için yola çıktık. 7 – 13 yaş aralığındaki çocuklar için tamamı gönüllü üniversite öğrencisi olan 350 kişilik ekibimizle saha çalışmaları yapıyoruz.

Saha çalışmalarında toplamda 14 farklı atölyemiz olmakla birlikte buluştuğumuz bölgedeki çocukların ihtiyaçlarına ve onların ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak eğitim veriyoruz. Resim, müzik, tiyatro, dans, yaratıcı yazarlık, kısa film, yaratıcı drama vb. birbirinden farklı atölyelerimizle çocuklarla bir hafta, 36 saat boyunca çalışmalar yapıyoruz.

Haftanın son günü gerçekleştirdiğimiz gösteriyle birlikte öğrenciler yaptıkları çalışmaları velilerine, öğretmenlerine ve arkadaşlarına sunma fırsatı elde ediyor. Bir yandan ortaya çıkarttıkları eserleri sergilerken bir yandan da kendilerini ifade edebilmenin özgürlüğünü yaşıyorlar.

SosyalBen Vakfı, Türkiye’de 65 farklı şehirde, dünyada 10 ülkede,350 gönüllüsüyle birlikte,14 farklı atölye çalışmasıyla 18.000 üzeri öğrenciyle buluşarak mutluluk ve yardımı paylaşıyor, beraberinde de psiko-sosyal destek veriyor.

Vakıf, ne zaman ve kimler tarafından nasıl kuruldu?

14 yaşında lise öğrenimi sırasında katıldığı bir konferans ile sosyal sorumlulukla tanıştım ve dünya üzerinde her çocuğun eşit sosyal eğitim alamadığını ve çocukların özgüvensiz olarak yetiştiğinin farkına vardım. Bunun önüne geçmek için 14 yaşında 5 arkadaşıyla birlikte İstanbul’dan Şanlıurfa’ya bir yolculuğa çıktık. Şanlıurfa’da bir hafta boyunca 100 çocukla birbirinden farklı atölyelerde bir araya geldik.

Çocuklardaki büyük değişimi gördükten sonra verdiğim eğitimlere iki yıl daha devam ettim. Başlattığım bu sosyal sorumluluk projesini büyüterek tüm dünya üzerinde devam ettirmek ve geliştirmek adına Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji bölümünü 2011 yılında tercih ettim. Çalışmalarımı Bahçeşehir Üniversitesi’nin desteğiyle öğrenci kulübü olarak devam ettirdim. Gönüllü sayısı üniversitedeki arkadaşlarla birlikte 20’ye yükseldi. Saha çalışmalarına Şanlıurfa’nın yanı sıra farklı şehirleri de ekleyerek yıl içinde daha çok çocuğa ulaşma imkânı buldum. 2012 yılına gelindiğinde proje “SosyalBen” ismini alarak TV8’de yayınlanan “Bir Fikrin Mi Var?” yarışmasında 1. oldu.

Yarışma sonucunda gönüllüler İngiltere’de diğer uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. İngiltere sürecinden sonra SosyalBen gönüllüleri Afrika’ya uzanarak Gambia’da ilk yurtdışı saha çalışmasında bulundu. Çalışmalarına gönüllü bazında tüm üniversite öğrencilerini dâhil etmek için 2013’ün Eylül ayında proje SosyalBen Derneği olarak devam etmeye başladı. Dernekleşme sürecinin ardından SosyalBen çalışmalarını yılda 12 farklı noktada uygulamaya başladı.

Bunun yanı sıra lise ve üniversitelere konuk olarak 50.000’den fazla gence sosyal sorumluluk alanında eğitimler verdi. İstanbul’da başlayan proje Edirne’den Diyarbakır’a, Amerika’dan Hong Kong’a ve Almanya’dan Makedonya’ya kadar yurtiçi 6 yurtdışı 4 temsilciğindeki 350 gönüllüsü ile çalışmalarına devam ediyor. Sosyoloji bölümündeki eğitimini 3 yılda tamamladım. Bu süre zarfında yüksek lisans programı için başvurduğum Harvard ve Oxford üniversitelerinden başarılarından dolayı kabul aldım.

Mezunu olduğu Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nda 2015 yılından itibaren sosyal sorumluluk danışmanı olarak iş hayatına başladım. Hong Kong Shue Yan Universitesi, başarı öykümü dinlemek için Şubat 2016’da beni Hong Kong’a davet etti. SosyalBen Mayıs 2017’de Vakıf olma sürecini tamamladı ve yoluna SosyalBen Vakfı olarak devam ediyor.

Vakıfta kaç gönüllü görev alıyor? Hedef kitleniz nedir?

SosyalBen Vakfı Türkiye ve Dünya’da 350 gönüllüden oluşan büyük bir aile. Vakıf gönüllülerimiz 18-25 yaş aralığındaki genç üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Yaş aralığının genç olması vakfımızın ve çalışmalarımızın dinamizmini arttırıyor. Vakıftaki gönüllülerimiz üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Vakfımızın hedef kitlesi 7-13 yaş aralığındaki ekonomik anlamda dezavantajlı öğrenciler. Amacımız bu yaş aralığının sosyal becerilerini erken yaşta keşfetmelerini sağlamak.

SosyalBen ismi nerden geliyor?

Çocuklarımızın akademik başarılarının yanı sıra hayatlarının sosyal kısmında da başarılı olmalarını amaçladığımız projemizde, saha çalışmalarımızın ardından çocuklarımızın kendilerini değerlendirdikleri ve “Ben Sosyal bir bireyim” dedikleri sürece “SosyalBen” adını vermekteyiz.

Projeniz için gerekli bütçeyi nereden sağlıyorsunuz?

Projemiz için gerekli bütçeyi ve malzemeleri bağışlar ve sosyal girişimcilik sürecimiz olarak adlandırdığımız SosyalBen Akademi ile ürünlerimizin satışını gerçekleştirdiğimiz SosyalBen Store ile tamamlıyoruz. 2012 yılından bu yana projelerimize maddi kaynak oluşturmak ve daha çok bireye ulaşmak adına tasarladığımız ve satışını yaptığımız ürünlerimizin başında “SosyalBen Şemsiyeleri” geliyor.

Maddi destek bulamadığımız bir anda “Yağmura Şemsiye” sloganıyla başlattığımız bu sosyal girişimimiz birçok saha çalışmamıza kaynak oldu. 2014 yılında şemsiyelerimizin yanı sıra tasarımını fikir grubumuzun yaptığı ve satışa sunduğumuz “SosyalBen Defterleri” ile binlerce destekçimize ulaştık ve yine birçok saha çalışmamıza kaynak yarattık.