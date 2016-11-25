Sosyal medyayı kullanmayı bilmeyenler

Son yıllarda sosyal medyada fazla aktif değildim. Sürekli gittiğim yerleri, yediğim yemekleri, içtiğim suları fotoğraflayıp arkadaşlarıma yayınlamak bana ayıp geliyordu. Ama giderek her şeyden bi-haber olmaya başladım.

Çünkü arkadaşlarıma sorduğumda, “sana yazdım ya” diyorlardı.

“Ne zaman, görmedim” dediğimde, “e ama Facebook’tan yayınladım ya canım” cevabını alıyordum.

“Ben fazla Facebook’a bakmıyorum” demekten yoruldum ve dostlardan kopmamak için arada bir girip kısa bir tarama yapmaya başladım.

Yine Ana sayfada zaman zaman bazı arkadaşların sitemleriyle karşılaşınca, beğen butonunu tıklamakla kalmayıp, gücüm yettiğince yorum yaptım, yapmaya çalıştım.

Dün gece yine başa döndüm. Zaten çok istekli olarak kullanmadığım Sosyal Medya maalesef bu alanı kullanmayı bilmeyenlerle dolu; ayar düğmelerini kastetmiyorum, nezaketten uzak insanlar ortalıkta cirit atıyor!

Mesela evvelki gece, sevdiğim bir spiker arkadaşımın yayınladığı bir fotoğrafın altına bana göre uzlaştırıcı bir yorum yazdım.

Bir gün sonra, bir arkadaşıma ulaşmak için tekrar Facebook’a girdiğimde gördüm ki, hiç tanımadığım birisi arkadaşıma yaptığım yorumuma karşılık, bana cevap yazmış. İçi hakaret dolu, ne aydınlığım kalmış, ne kadınlığım…

Kısaca dümdüz gitmiş tam bir savaşa gider gibi.

Üstelik hiç tanımadığı bana “sen” diye hitap ettiği gibi, bol ünlemlerle, konu dışı, üstüme yürür gibi bir yorum yazmış.

Canım sıkıldı yok yere.

Birincisi hiç hak etmediğim bir saldırıya maruz kaldım. İkincisi kadının kadına tahammülsüzlüğü beni üzdü.

Tanımadığım diğer yorumculardan da mesajlar aldım “cevabınız çok güzel, siz cevap vermeseydiniz biz verecektik” türünden…

Arkadaşım yorumu kaldırdı. Ama ne gerek vardı bu çirkinliğe?

Oysa insanlar biraz daha saygılı olmalı, açık pazarda dolaşır gibi önlerine gelene saldırmak niye?

Maalesef sosyal medyada rastladığım ağzı bozuk insanlar, yalan yanlış haberler, kulaktan duyma abartılı yorumlar insanı zihnen zorluyor ve yoruyor.

İşte bu yüzden bu tür mesajlar beni Instagram, Twitter ve Facebook’tan uzak tutuyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...