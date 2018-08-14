Genç girişimcilerin ortak düşüncesi; SOSYAL MEDYA!

Çığ gibi büyüyen E-Ticaret piyasası girişimciler için çok iyi bir gelir kaynağı, Yeni projelere yeni sektörlere ve farklı arayışlara günümüzde sıkça rastlamaktayız…

Butik olarak satış yapmakta olan İnstagram kullanıcıları daha çok kitleye ulaşmak için zaman zaman İnstagram’ın sunmuş olduğu sponsorlu reklam çalışmasını yapmakta, Fakat hem çok maliyetli hem de istenilen dönüşler çoğu zaman alınamamaktadır.

Yüzbinlerce butik sayfa farklı arayışlar içinde olup, Yapay bir şekilde daha fazla kitleye ulaşmak ve keşfette yer almak için daha uygun fiyatlarla yapay reklam çalışmaları yapmakta.

Ve bu yapay çalışmanın İnstagram’ın yapmış olduğu reklam çalışmasından hem daha etkili olması hem de daha uygun olması butik firmaları yapay yöntemi kullanmaya zorluyor.

Genç girişimciler de bu açığı fırsat bilip, Bu konuda butiklere güzel fırsatlar sunmakta.

Butik firmaların aylık olarak düzenli bir ödeme planı yaparak aldığı yapay reklam hizmetleri genç girişimciler için gelir kaynağı oldu.

Yapay reklam çalışmaları ile neler yapılabiliyor?

Firmanın attığı her görsele dilenen miktarda beğeni gönderilebiliyor.

Firmanın attığı her videoya dilenen miktarda görüntüleme gönderilebiliyor.

Ve Bilinen sanatçıların bile çoğu zaman başvurduğu takipçi sayısını arttırma çalışmaları yapılabiliyor.

Peki nasıl para kazanacaksınız?

Yapay reklam çalışması yapan firmalar mevcut ve bayilik sistemi ile genç girişimcilere dolgun miktarda ek gelir imkanı sağlamaktadır. Bu firmalar arasında İNSTA MEDYA çok aktif bir şekilde hizmet vermekte.. Ve sadece İnstagram değil, Facebook, Twitter ve Youtube ile ilgili de yapay reklamlar yaparak hizmet veriyor.

İnsta Medya firmasının alt bayisi olarak sosyal medya üzerinden aylık gelirinizi 3.000 ile 5.000 TL arasında sabitleyebilirsiniz.

Butikler bu hizmetlerden faydalanmak adına, Yapay reklam yapan şahıs ve firmalara aylık olarak düzenli bir ücret ödemekte, Kendi müşteri portföyünü oluşturan girişimci çok kısa bir sürede bahsedilen kazanç miktarlarına ulaşabilir.

Detaylı bilgi almak için firmanın www.insta-medya.com web sitesini inceleyebilirsiniz.