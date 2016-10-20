Menopoz araştırması sosyal medyada

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ferah Onat, toplumun menopoz’a olan bakış açısını ve sosyal medyada yazılanları inceledi.

Twitter ve ‘ekşisözlük’te 6 aylık süreci kapsayan bir araştırma yapan Doç.Dr. Onat, menopoz kavramının genellikle, cinsiyetçi söylemlerle, hakaret, aşağılama, küçümseme olarak kullanıldığını gördüğünü söyledi.

Tüm dünyada 18 Ekim Dünya Menopoz Günü olarak kabul ediliyor. Bu günle, menopoza dikkat çekmek ve dünyadaki tüm kadınların doğru bilgilendirilmeleri amaçlanıyor. Ancak kadınların hayatındaki önemli evrelerden menopozla ilgili yanlış bilgilenme, bilinçsizlik, önyargılar, bu dönemi yaşayan kadınların hayatını daha da zorlaştırıyor. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, 6 aylık bir çalışmayla, sosyal medyadaki menopozla ilgili yazılanları inceledi. Twitter’da menopozla ilgili 991 tweet atıldığını belirten Doç.Dr. Onat, ‘menapoz’ olarak yanlış yazılan da 512 tweet olduğunu belirtti.

“HAKARET OLARAK KULLANILIYOR”

Menopozun sosyal medyada genellikle aşağılama, hakaret içeren şekilde kullanıldığını tespit ettiğini belirten Doç.Dr. Onat,

“Twitter’da, menopozlu teyze, şişman kadın, yaşlı, sinirli, estetikli, alıngan gibi cinsiyetçi söylemler ve aşağılayıcı kavramlar karşımıza çıkıyor. Bu kavramları yazan kullanıcılara baktığımızda yüzde 90 gibi bir oranla kadınların kendi hemcinslerini aşağıladığını görüyoruz. Menopozlu teyze yazılan twetler toplam tweetlerin yüzde 25’ini oluşturuyor. Menopoz, genellikle bir sıfat olarak kullanılıyor ve üstü kapalı hakaret, aşağılama olarak kullanılıyor. Toplum içinde haksızlıklara karşı çıkan, müdahale eden, sesini çıkartan, hakkını arayan, kuralların uygulanmasını isteyen kişilere yönelik ‘menopozlu’ sıfatının sıklıkla kullanıldığını gördük. Hatta bu sıfat böyle erkekler için bile kullanılmış. Bir sendrom, hezeyan, hastalık, kötü kader olarak da görenler var”

dedi.

Doç.Dr. Ferah Onat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplum olarak yaşa saygılı gibi görünsek de yaşı ilerleyen ve bizim hoşumuza gitmeyen herkese bunu yapmışız. Ancak bu tweetlerin retweet almadığını ve fazla beğeni almadığını da gördük. Ekşisözlükte ise menopozla ilgili yazılanlara baktığımızda, genellikle sağlıkla ilgili içeriklere rastladık. Çeşitli fiziksel belirtiler üzerine girişler var, bazıları bilimsel olarak açıklama içeriyor, ilgili linklerin verildiğini görüyoruz. Olumlu ve bilinçlendirici birçok içerik mevcut. Aynı mecrada, menopoz teyze, başlığıyla 40 kadar içerik var. Burada genellikle eleştiriler, orta yaştaki kadınlara yönelik genellemeler, cinsiyetçi söylemler Twitterdakilere benziyor, ancak toplum düzeni ve kadınların içinde bulundukları duruma daha fazla hoşgörüyle bakılmış. Twitter’daki kadar kontrolsüz değil.”

Andropoz için de benzer durumun söz konusu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Onat, toplumun bilinçlenmesi için geleneksel medyada ve sosyal medyada kampanyalar yapılması gerektiğini ifade etti. Doç.Dr. Onat, “Menopozun, çocukluk, ergenlik, doğum, yaşlılık gibi doğal bir süreç olduğunu doğru anlatmak gerekiyor. Bunun için herkese ulaşabilecek, kanaat önderlerinin, tanınmış insanların öncülük ettiği bilinçlendirme kampanyaları düzenlenebilir. Sosyal medyada benzer kampanyalarla olumlu içerikler üretilip bilinç sağlanabilir” dedi.

Doç. Dr. Ferah Onat çalışmasını, Kasım ayında yapılacak Anadolu Üniversitesi 2’nci Sağlık İletişimi Sempozyumu’nda da bildiri olarak sunacak.

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