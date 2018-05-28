Sosyal medya internet bağımlılığına yatkınlığı da artırıyor

Çağımızın hastalığı sosyal medya aile ilişkilerine de bitirme noktasına getiriyor. İlişkileri zedeleyen sosyal medya mağdurları soluğu psikologlarda alıyor.

Sosyal medya hayatımızın her alanın da yer alıyor. Yediden yetmişe herkes en az bir sosyal medya platformu kullanıyor. Uzman Aile Danışmanı Vildan Üstün ile çağımızın vazgeçilmezlerinden olan sosyal medyanın aile yapısı üzerine olan etkilerini konuştuk.

Üstün;“Yapılan araştırmalar, sosyal medyanın insanların ailesi ve arkadaşlarıyla yüz yüze ilişki oluşturmasını engellediği, bölgesel iletişimi azalttığı sonucuna ulaşmıştır.”

Uzman Aile Danışmanı Vildan Üstün; “Sosyal medya ve aile işlevleri arasındaki ilişkisel bağı sosyal medya ve aile kavramlarının tanımlamalarını açıklamakla başlayacak olursak; sosyal medya, sosyal etkileşime olanak sağlayan her bir web sitesi olarak tanımlanmaktadır” diyerek devam etti.

“Bu etkileşim içerisinde sosyal medyanın içeriğinde bulunan; bloglar, sosyal paylaşım ağları vb. sanal ortamlar insanların kendilerini açma ve tanıtma konusunda birçok seçenek sunmaktadır.”

Üstün; “Aile ise, sosyal bir varlık olarak dünyaya gelen insanın sosyal ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. Başka bir deyişle aile toplumun en küçük yapı birimini oluşturmaktadır. Toplum içindeki birçok rol, sorumluluk, ilişki ve iletişim biçimleri aile içerisindeki deneyimlerle öğrenilmektedir. Bu tanımlamalardan yola çıkarak modern dönemde teknolojik gelişim ve ilişki biçimlerinin farklılaşmasıyla aile yapısının da farklılaştığını görmekteyiz” dedi.

Üstün; “Tarihsel süreç içerisinde aile kurumunun sürekli bir biçimde değişmeye maruz kalması; ailenin yapısını, aile içi rolleri ve ilişkileri ve bu durumlara bağlı olarak ailenin işlevlerini de farklılaştırmaktadır” diyerek şu şekilde konuştu;

“Ailenin modernite ile birlikte bu işlevlerinden bazılarını yitirdiği veya kısmen bu işlevlerini kaybettiği düşünülebilir, ancak aile neslinin devamı, eşlerin ve çocukların psikolojik tatminini sağlayacak her ailenin paylaştığı ve işlerliğini sürdürdüğü bazı işlevler vardır. Bu işlevler; ailenin biyolojik(üreme) işlevi, ailenin psikolojik doyum sağlama işlevi, ailenin ekonomik işlevi, ailenin eğitim işlevi, ailenin dini işlevi, ailenin boş zaman değerlendirme ve sosyalleştirme işlevleridir.

Aile içinde barındırdığı bu işlevleri sayesinde çocuğa ilk temel değerleri; güven duygusunu, saygıyı, saygınlığı, değer yargısını ve benlik bilincini geliştirme olanağı verir ve bunların yanı sıra aile çocuğa insanlar hakkındaki görüşlerini, insanlara ne düzeyde davranılacağını ve onlarla nasıl yaşayabileceğinin yollarını öğretir. Aile tarafından verilen bu eğitimin amacı çocuğu toplumun değerler sistemine uygun bir şekilde yetiştirerek topluma uyumunu sağlamak yani çocuğun toplumun değerlerine ait kültürü benimseyerek sosyalleşmesini sağlamaktır” ifadesini kullandı.

Üstün; “Teknolojik gelişmelerle birlikte internetin ve özellikle sosyal medyanın aile bireylerinin kullanımına sunulmasıyla bir sistem olarak değerlendirdiğimiz aile kurumu değişime uğramıştır. Bireyin psikolojik ve sosyal doyumunu sağlayarak topluma hazırlanmasında katkı sağlayan aile kurumunun bu işlevleri internet aracılığıyla sosyal medya üzerinden giderilmeye çalışılmaktadır.

Bu işlevin aktarılmasındaki en önemli neden aile içi yüz yüze iletişimin yerini sosyal medya üzerinden farklı insanlarla etkileşim ve iletişim kurma durumunun almasıdır. Sosyal medya üzerinden kendini ve dünyayı tanımlamaya çalışan birey çeşitli videolar, fotoğraflar, ses ve görüntülerle sanal ilişkiler içinde bulunarak aileden ve toplumdan uzaklaşmaktadır” ifadesini kullandı.

Üstün; “Yapılan araştırmalar, sosyal medyanın insanların ailesi ve arkadaşlarıyla yüz yüze ilişki oluşturmasını engellediği, bölgesel iletişimi azalttığı sonucuna ulaşmıştır” diyerek sosyal medyanın aile içi iletişimi etkilediğini vurguladı.

Ailesiyle iletişim kuramayan bireyler, ailenin psikolojik doyum işlevini sağlıyor

“Ailesiyle iletişim kuramayan bireyler, ailenin psikolojik doyum işlevini gerçekleştiremeyerek sosyal medyada bu psikolojik ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır ancak bu sanal ortamdaki gerçekçi olmayan ilişkiler bireyleri sosyal ortamdan uzaklaştırarak yalnızlaştırmaktadır. Bu psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını gideremeyen bireyler aile içinde edinmesi gereken aidiyet ilişkisinden de uzaklaşmaktadır.”

Üstün; “Gerçek dünyada bir bireye, aileye ve hatta topluma aitlik hissi duyamayan ve kendini sadece sosyal medya üzerinden tanımlayan bireyler ruhsal problemlerle de karşı karşıya kalabilmektedirler. Sosyal destek eksikliği depresyon ile ilişkili bulunmakta ve bu durum internet bağımlılığına yatkınlığı da artırmaktadır.

Sosyal medya hayatının büyük bir bölümünü kapsayan bireyler sosyal yaşamdan uzaklaşarak sanal ortamda yeni bir yaşam tarzı geliştirmekte ve bu durumda gerçek sosyal ilişkilerini kötüleşmesine neden olmaktadır. Bu ilişki yapısının kötüleşmesi ile gerçek dünyada psikolojik destek ve doyum ihtiyacını karşılayamayan bireyler, sosyal destek sağlamak için daha çok sanal iletişim kurmakta ve bu döngüsel durum bireyin internet bağımlılığı riskini de arttırmaktadır” diyerek dikkat çekti.

Uzman Aile Danışmanı Vildan Üstün sonsöz olarak şunları dile getirdi; “Aile kavramını aile sistem teorisi çerçevesinde ele aldığımız bu yazı da internet kullanımının artması ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla ailenin psikolojik doyum sağlama ve sosyalleştirme işlevlerini yitirdiği ön görülmektedir.

Sosyal medya kullanımı yaşantısının büyük bir bölümünü kapsayan bireyler, ailesiyle ve yakın çevresiyle iletişim ve etkileşimden yoksun kalarak gerçek yaşamdaki toplumsal hayattan soyutlanarak uzaklaşmakta ve yalnızlaşmaktadır. Bu düşünceden hareketle, ailenin olumlu işlevlerini kazanması ve sağlıklı bireylerin topluma kazandırılabilmesi için ailelere, aile içi iletişime yönelik eğitim seminerleri verilmeli ve sosyal medyanın kullanımının azaltılmasına yönelik çalışma ve araştırmaların yapılarak sosyal medyanın uzun süre kullanımının birey ve aile üzerindeki olumsuz etkisi belirtilmelidir.”