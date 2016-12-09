Sosyal marketten 5 bin kişiye kıyafet desteği

BAYRAKLI Belediyesi bünyesinde kurulduğu 2013 yılından bu yana ihtiyaç sahiplerine kıyafet, yeni evleneceklere gelinlik, damatlık sağlayan sosyal market, 3 yılda 5 bin kişinin yüzünü güldürdü.

Her gün onlarca aileye ücretsiz kıyafet desteği veren Bayraklı Belediyesi Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 3 farklı noktada kurulan sosyal marketleri gün içinde ortalama 50-60 kişi ziyaret ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişiyi baştan aşağı giydiren sosyal marketlere ayda ortalama 500 kişi müracaat ediyor. Sosyal Marketler; Fuat Edip Baksı, Onur ve Emek mahallelerinde bulunuyor. Bağışlanan kıyafetler, ilk önce yıkanıyor ardından ütülenip raflardaki yerlerini alıyor. Soğuklarda okula veya işe giderken giyecek kıyafet bulmakta zorlanan vatandaşlar, buradan ücretsiz faydalanıyor.

Yardımsever vatandaşların bağışlarıyla çalışmalarını sürdüren sosyal marketlerden yararlanmak isteyenler, Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, semt merkezlerine ve muhtarlıklara müracaat etmesi gerekiyor. Ev ihtiyaçlarından, elbiseye, ayakkabıdan bebek kıyafetine ve gelinlikten damatlığa kadar binlerce parça ürün Sosyal Markette yer alıyor.

Sosyal market aracılığıyla ihtiyaç sahibi birçok aileye destek sağlandığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, duyarlı vatandaşları sosyal markete destek olmaya çağırdı. Başkan Karabağ,

“Kimsenin onurunu, gururunu kırmadan bu yardımları yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, buralardan istedikleri gibi faydalanabilir. Projemizin amacına ulaştığını görmek bizleri oldukça mutlu ediyor”

dedi.

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