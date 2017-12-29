Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Keçiören Belediyesi, belediyede görevli memurlar için sosyal denge sözleşmesi imzaladı.

Makamda düzenlenen törenle, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) Genel Başkanı Mürsel Turbay sözleşmeyi karşılıklı olarak imzaladı.

Sözleşmenin çalışma hayatında bir ücret dengesi oluşmasına katkı sağladığını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, çalışanın alın terinin kutsal olduğunu belirterek, “Belediye olarak başından beri çalışanımızın hakkını korumayı bir görev bildik ve ona göre çalıştık. Sosyal Denge Sözleşmemizle bütün memurlara aylık 350, Ramazan Bayramında 400, Kurban Bayramında 600 lira olmak üzere ek ödemelerimiz var. İş ahlakı; iş verenin çalışanını gözetmesini, çalışanların da kazandıkları maaşı hak etmesi için çabalamasını gerektirir. Keçiören, bu anlayışla çalışıyor. Sözleşmemizin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay da sözleşmenin hayırlı olmasını belirtirken, sendika olarak, karşılıklı diyalogu esas aldıklarını da vurguladı.

İmzalanan sözleşme 1 Ocak 2018 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında geçerli olacak.