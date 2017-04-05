Yüzmede olağanüstü genel kurula 3 gün kala başkan adayı Barış Bul projelerini anlattı.

“Bugüne kadar, doktorlar, bürokratlar ve iş adamları tarafından yönetildik. Sorunları ve çözümlerini biz biliyoruz” diyen Barış Bul , İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında; Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 7 Nisan Cuma günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulu öncesinde şunları söyledi:

“Yüzme camiasının süre gelen bir takım problemleri var. Biz antrenörler artık buna duyarsız kalamadık. Bugüne kadar, doktorlar, bürokratlar ve iş adamları tarafından yönetildik. Sorunları ve çözümlerini biz biliyoruz.

Muhataplarına hep aktardık ancak çözülemedi. ‘Bundan sonra sadece projeler konuşulacak.’ diyerek yola çıktık. 3 yıllık faaliyet programı çıkarıp 7 bölgede federasyon şubesi açmayı ve online eğitim planları yapmayı hedefliyoruz.

Sorunlara sorun ekleyerek değil, çözüm üreterek tüm yüzme camiasının yanında olacağımıza söz veriyoruz.”

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