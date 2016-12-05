Sorumluluk hepimizde

Sındır, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 82. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarları döneminde, Türkiye’de kadının sosyal yaşamda, iş yaşamında, siyasette eşit haklarla var olabilmesine dair Cumhuriyet dönemi kazanımlarında kayıplar yaşandığını ifade etti. Anadolu’da Cumhuriyetle birlikte gerçekleştirilen aydınlanma devriminin en temel dayanak noktasının kadının özgürleşmesi ve erkek karşısında eşit haklara sahip olması olduğunu belirten Sındır, şöyle dedi:

“Bugün Türkiye’deki siyasal iktidarın kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olması gerekliliğine inandığını söylemek çok zor. Geldiğimiz noktada iktidarda bulunanların kadına dair yaptıkları kürsülerden kadınlarımıza şükran ve minnet duygularını ifade etmekten öteye geçmiyor. Günümüzde artarak devam eden şiddete ve namus cinayetlerine maruz kalan kadınlar analarımız, kardeşlerimiz, kızlarımızdır. Türkiye’de bu şiddete dur diyecek, engelleyecek iradeyi AKP iktidarında görmek kesinlikle mümkün değil. Kadının erkekten farklı ve ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü toplumlarda ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ilerlemeden söz etmek mümkün değildir. Özlemini duyduğumuz eşit, özgür ve aydınlık yarınlara kadınlarımızla birlikte Cumhuriyetimizin kurucu felsefesiyle ve ancak onun kurucu siyasal partisi olan CHP ile ulaşabiliriz.

Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından geçen on yıllara rağmen kadınların siyasete katılımı, temsildeki konumları istenilen düzeyde değildir. 78 milyon nüfusumuzun yarısının kadınlarımızdan oluştuğu göz önüne alınırsa ülkemizde çok daha fazla sayıda kadın belediye başkanı, milletvekili ve muhtarlarımız olmalıdır. Bunun sağlanması konusunda da sorumluluk hepimizdedir.”