Sorumlular mutlaka cezalandırılmalı

MHP lideri Bahçeli, Adana’nın Aladağ İlçesi’nde, 11’i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği kız öğrenci yurdundaki yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kontrol görevini suiistimal edenlerin mutlaka bulunup, cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Adana-Aladağ ilçemizde kurulu bulunan bir kız öğrenci yurdunda dün akşam saatlerinde ortaya çıkan yangın tam bir felakete dönüşmüştür. Orta öğretim çağlarındaki kız evlatlarımız ateşin ortasında kalmışlar, milletimizi mateme boğmuşlardır. Sonuç itibariyle onbir kız çocuğumuzla birlikte, yurtta görev yapan bir eğitmen yanarak can vermiştir. Hayatlarını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Yangından yaralı kurtularak tedavi altında tutulanlara acil şifalar temenni ediyorum. Yalnızca Adana’yla kalmayıp bütün Türkiye’yi hüzne sokan, kaderden kedere savuran yangın faciası her yönüyle, her ihtimaliyle araştırılıp incelenmelidir. Bundan sonrası için yapılması gerekenler bellidir. Yangının nasıl çıktığı, içi ahşap kaplı söz konusu iki katlı yurt binasını nasıl sardığı en kısa sürede netleştirilmeli; sorumlular, denetim ve kontrol görevini suiistimal edenler mutlaka bulunup cezalandırılmalıdır”