Geçtiğimiz hafta içerisinde Sorgunlulardan oluşan grup Prof. Rauf Yücel abimizle birlikte sohbet toplantısı yaptı.

Can arkadaşım Mevlüt Uluğtekin Yılmaz ve yeğenimiz Ercan Ersoy’la birlikte bizde sohbete katıldık.

Sorgun merkezin ilk profesörlerinden olan Prof. Yücel abimizin sohbet toplantısında, her zaman olduğu gibi başarılı bir şekilde takdimi Devlet Aksoy yaptı…

Rauf Yücel abimize, İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı vali abimiz Fahri Öztürk tarafından plaket verildi.

Rauf Yücel abimiz her zamanki, sakin, güler yüz haliyle teşekkür edip geçmişten anılar anlattı…

Daha önceleri yazmış olduğu dört kitabını tüm konuklara imzaladı.

Arabaşı ikram edilen gecede uzun müddet birbirlerini görmeyen dostlar hasret giderdi.

Dünya silahlı kuvvetler güreş şampiyonu İsmail Akçay büyüğümüz, eşi, kızı ve damadıyla katılmıştı. Dekan Prof. Mustafa İlbaş da eşiyle gelmiş, Finlandiya yolculuğuna hazırlanıyordu…

Mehmet Tüzel kardeşimiz bu eksiksiz organizasyonun mimarıydı…

Rauf Yücel abimiz, Sorgun’dan yetişen kişilerle ilgili olarak, Sorgun Belediye Başkanı Sayın Ahmet Şimşek’in destekleriyle bir kitap hazırlığı içerisinde. Sohbet toplantısının konusu da kitapla ilgiliydi.

Murat Bayar, Ahmet Uslu, Serdar Uslu, Metin Yücel, Yozgat Vakıf Başkanı Turan Düz, Rifat Çakır, Murat Bektaş katılımcılardı.

Bizim Murat Bektaş’la ayaküstü sohbet edip bazı dostların kulaklarını çınlattık… İçimden keşke dedim keşke Altan Bektaş’ta hayatta olsaydı… Rahmetli Altan maskesiz bir dost ve arkadaştı…

24 Mart’ta da yine bizim büroda, Rauf Abi, Nevzat Çetin, Devlet Aksoy, can arkadaşım Mevlüt Uluğtekin Yılmaz, Hasan Mutlu, Ömer Ünal, Satılmış Akgül, Bekir Büyükyılmaz sohbet toplantısı yaptık. Öğleden önce de can arkadaşlarımızdan Ahmet Tansel de Rauf abiyle sohbet ettiler…

Uzun sohbetimizin ağırlığı yine kitap olmakla birlikte, tarihten girildi, Kadir Çetin emminin anılarından çıkıldı. Aslında Kadir Çetin emmi başlı başına kitaplık bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin. İnşallah Nevzat abi babasının anılarını bir kitapta derler. Bizim Mevlüt’ün zamanı olsa, Kadir emmiyi uzun, uzun yazardı. Bir ara Yeniçağ’da yazmıştı…

Rauf Yücel abimizin kitap çalışmasıyla ilgili özverisi, büyük zaman ayırması, kişilerle birebir konuşması tek kelimeyle teşekkürün okkalısını hak etmektedir.

Sırf kitap çalışması ve dostları bir arada görmek için gelmişti Antalya’dan…

Gönül ister ki, Rauf abi gibi değerlerin daha çok olması ve yetişmesidir. Uzayan kol bizim olsun, temennimize de vurgu yapalım.

Zira günümüzde değerler azalmakta ve kültür denen nesne yok olmaya doğru gitmektedir. Kişiler, bir takım mektepleri bitirebilirler ancak kültürün mektebi yoktur. Onun içinde kültür donanımlı kişileri anmamız ve desteklememiz kaçınılmaz olmaktadır.

Sorgun Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Şimşek’in, kitap yayınlanması hususundaki, önderliği, Sorgun’a altın döşese ondan daha önemlidir. Kültür faaliyeti altından daha kıymetlidir düşüncesindeyim. Onun içinde kıymetli ağabeyimiz Prof. Rauf Yücel’in, Sorgun ve köylerinden çıkan değerleri bir araya getirerek kitapta toplaması, gelecek kuşaklara ışık olacaktır.

Sorgun’u sevmek sadece anasının bazlamasıyla, gavurgasıyla, ekmeğiyle, sütüyle hatırlamak ah çekip sürmeli türküsü çığırmak değildir.

İnsanın doğduğu topraklara bir eser bırakmasıdır güzel olan…

Kişisel başarılar kişinin kendisini ilgilendirir.

Yok, Genel müdürmüş yok müdürmüş yok zenginmiş geçiniz bunları.

Doğduğun topraklara ne eser bıraktın diye sorarlar adama…

