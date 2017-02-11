Sorgun’a solucan gübresi üretim tesisi kuruldu

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde av malzemeleri satan ve seracılığa hevesli 42 yaşındaki Cahit Altuğ, internetten organik ürün elde etmeyle ilgili araştırma yaparken solucan gübresi üretmeye başladı. Altuğ, 130 metrekarelik alanda solucan gübresi üretim tesisi kurdu.

Seracılıkla uğraşırken organik ürün elde etme konusunda internetten araştıma yapan Cahit Altuğ, deneme amaçlı solucan gübresi aldı. Ürünlerde yaptığı denemede olumlu sonuç elde edince kendi solucan gübresi üretim tesisini kurdu.

500 BİN SOLUCANLA BAŞLADI

Üretim tesisini kurarken 500 bin solucan ile bu işe başladığını belirten Altuğ, “Solucanlar çok çabuk üreyen bir hayvan türü olduğu için yaklaşık 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 2,5 kat bir çoğalma oldu. Özellikle Ocak ve Şubat ayları içerisinde daha fazla bir çoğalma meydana geliyor. Beslenmelerini büyükbaş hayvan gübresi ile gerçekleştiriyoruz. Solucanlarda farklı enzimler var. Bunları da kattığımız zaman yüzde yüz doğal bir gübre elde ediyoruz” dedi.

YÜZDE 60 FAZLA VERİM

Altuğ, ‘kırmızı kaliforniya’ cinsi solucanlardan organik gübre üretimi gerçekleştirdiğini de belirterek, “Bu tesisi 80 bin liraya kurduk. Bu solucan gübresinin en önemli özelliği, toprağı yakmaması. Bunun yanı sıra normal gübreye göre yüzde 40 ile yüzde 60 fazla verim elde ediliyor. Bunun dışında lezzet, aroma artırıcı özelliği var. Diğer gübrelere göre de daha ekonomik. Dönüme bir veya 2 litre solucan gübresi kullanılıyor. Bu sayede işçilik de azalıyor” diye konuştu.

15 GÜNDE 1,5 TON GÜBRE ÜRETİMİ

Solucan gübresi üretim tesisini kendi imkanları ile kurduklarını belirten Cahit Altuğ, “Sürekli akım sistemi dediğimiz 12 metre uzunluğunda, 1 metre 40 santim eninde, yaklaşık 80 santim derinliğinde bir tekne var. Bunun içerisinde altta ızgara bulunuyor. Tekne dolduğu zaman 15 günde bir kesim yapacağız. Bu sayede yaklaşık 1,5 ton doğal gübre elde etmiş olacağız. Böyle bir sistemi Yozgat’ta ilk defa biz kurduk. Avrupa ülkelerinin birçoğu 40 yıldır solucan gübresi kullanıyor” diye konuştu.

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