Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilen yeni fiyat politikası her nedense aynı gün yürürlüğe girmedi. Eski fiyat Ankaralılar tarafından şikayet konusu olunca haber yaptık ve Büyükşehir otoparklarında yeni indirimli fiyat uygulanmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm otoparkların ilk bir saati ücretsiz, tüm gün ücretinin 1 lira olmasına ilişkin karar Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilmişti. Fakat bu karar otoparklarda uygulanmıyordu.

16 Mart 2018 Tarihli ‘Otopark Parası Düşmedi’ başlıklı haberimizin ardından Belediye Meclisinin oy birliğiyle kabul ettiği fakat otoparklarda uygulanmadığı karar iki gündür Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin otoparklarında uygulanmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından otoparklara yeni fiyat listeleri asılmaya başlandı. 12 Mart 2018 tarihinde Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edilen karar onaylanasına rağmen otoparklarda uygulanmıyordu ki biz de bu hatayı haber yaptık.

Bunun üzerine otopark ücretinin 1 liraya düştüğünü sanan vatandaşlar araçlarını Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otoparklara bırakıp gidiyorlardı. Sürücüler araçlarını almaya geldiklerinde fiyat konusunda sürpriz yaşıyorlardı. Çünkü 1 lira sandıkları otoparklarda aldıkları fişlerde farklı fiyat tarifesi uygulanıyordu.

Vatandaşlar Sorun Yaşıyordu

Araç sahipleri karşılaştıkları fiyat karşısında otopark görevlileri ile sorun yaşıyordu. Çünkü 1 lira sandıkları otopark ücretleri 0-1 saat arası 5 lira uygulanıyordu. Bu durumu bilmeyen vatandaşlar Belediye Meclisinin aldığı kararı otopark görevlilerine söylüyorlardı. Fakat görevliler henüz kararın tebliğ edilmediğini söyleyip eski fiyat üzerinden ücretlerini alıyorlardı. Bu durum ise kavgaya yol açıyordu.

Otoparklarda Yeni Fiyat uygulanmaya başlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar artık otoparklarda uygulanmaya başlandı. Fiyat konusunda sorun yaşayan sürücüler araçlarını artık 0-1 saat arası ücretsiz, tüm gün ise 1 lira olarak belirlenen otoparklara çekebilirler.

Mustafa Tuna Otoparklar Hakkında ne demişti?

Otoparklardan gelir elde etmekten ziyade trafik akışına kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir girişimimiz var” diyen Başkan Tuna, “Bu uygulama açık otoparklar, kapalı otoparklar gibi bütün otoparkları kapsıyor. Özel şahıslara ait otoparklar bu uygulamanın dışında olacak. Biz kararı imzaladık ve aldığımız karar hayata geçecek” diye konuşmuştu.