PKK-PYD işbirliğini gerçekleştiren ve silah yardımı sağlayan Amerikalı yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde Türkiye’nin açacağı dava sonucu yargılanmaları gerektiğini Türk medyasında sadece Sonsöz yazdı.

28 Kasım 2017 “PYD’YE DESTEK SAVAŞ SUÇUDUR AMERİKALILAR YARGILANABİLİR” başlıklı yazımda Amerikalıların cezai sorumluluğunu, değerlendirmiş ve Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuru yollarını bir hukukçu olarak açıklamıştım.

18 Aralık 2017 tarihinde ise yine Türk basınında ilk defa PKK-PYD işbirlikçisi ABD’lilerin Türkiye’de Türk Mahkemelerinde iç hukukumuza göre nasıl yargılanabileceklerini “PKK/PYD İŞBİRLİKÇİSİ AMERİKALILARI YARGILAMALIYIZ” başlıklı yazımla açıklamıştım.

Bu iki yazımın üzerinden yaklaşık 2 ay geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubatta, “Amerika’nın, PYD ve YPG ‘ye silah desteğine karşı, uluslararası hukuk kapsamında Türkiye’nin bir girişimi olup olamayacağına” yönelik soruya, “Bunların her türlü çalışmasını yapıyoruz, yapacağız. Gerek ikili görüşmeler gerek uluslararası mahkemeler noktası; bunların değerlendirmelerini yapıp atmamız gereken adımları da atacağız” diye yanıt verdi.

Bir gazetecinin, “Uluslararası hukukta karşılığı var mı?” sorusu üzerine Erdoğan şu yanıtı verdi:

“Olmaz olur mu, olması gerekir tabii. Böyle bir saçmalık olur mu? Yani buralarda hiçbir hak ve yetkin yok ve üstelik terör örgütlerini beslemek suretiyle NATO’da beraber olduğun, kendi ortağın olan ülkeye saldırtıyorsun. Bize düşen, bu müracaatımızı yapmak.

Hak arama müracaatımızı yapmak. Terör örgütüne böyle bir desteği vermek, onlara yardım, yataklık yapmak zaten ulusal ve uluslararası hukukta suç teşkil ediyor. Birileri farklı yaklaşabilir, o ayrı ama biz üzerimize düşen görevi yapalım, adımlarımızı atalım.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem iç hem de uluslararası hukukta iki alanda da mı atılacak?” sorusuna karşılık da “Tabii her iki alanda. İnceliyor arkadaşlarımız, çalışmalarını yapıyorlar.” diye konuştu.

Sonsöz’deki yazılarımın Cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanları tarafından hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk kapsamında inceledikleri anlaşılıyor.

Hazır konu ABD ve PKK/PYD’den açılmışken, ABD’nin baskın ve yönlendirici güç olduğu, bizi dışardan gelecek saldırılara karşı cengâverce(!) koruyacak olan NATO’ya da sözü getirelim.

Başbakan Binali Yıldırım 4 Şubatta, Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilk gününden bu yana Hatay’a 60, Kilis’e 34 olmak üzere 94 roket ve füze saldırısı yapıldığını ve 7 sivil vatandaşın şehit olduğunu, 113 kişinin de yaralandığını açıkladı.

1991 Körfez Savaşı sırasında ve 2003’de ABD’nin Irak’ı işgalinde; Irak’ın muhtemelen kimyasal başlıklar da taşıyabilecek kapasitedeki Scud ve türevi füzelerine karşı Türkiye’nin savunmasını teminen NATO harekete geçmiş, ABD ve Hollanda tarafından Türkiye’nin güneydoğusundaki birkaç hava üssü ile kentin korunması için Petriot savunma sistemleri konuşlandırılmıştı.

Yani daha topraklarımıza tek bir füze düşmemişken, üstelik NATO’nun güney ve doğu sınırlarında yaygınlaşan füzelere karşı korunma sağlayabilecek füze savunma yapılanması ve sistemlerinin tedarik edilmesi 1999’da NATO’nun Stratejik Konsepti’ne dâhil edilmişti.

Haziran 2004’deki İstanbul Zirvesi’nde “Aktif Kademeli Taktik Balistik Füze Savunması” (Active Layered Tactical Ballistic Missile Defense) adıyla bir füze savunma kalkanı kurulması kararlaştırılmıştı.

İşte topraklarımıza 94 roket ve füze düşmüşken gözlerimiz askeri açıdan da hukuki açıdan da NATO’yu arıyor.

Gören, duyan ya da NATO’dan talep eden iktidar ya da muhalefet var mı?