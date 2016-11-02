Sonsöz hayatımda ayrı bir renk oldu!!!

Evet, hayatta bazı şeyler başlıyor bazı şeylerde bitiyor. Sevgili Orhan Uğuroğlu ağabeyimin teklifi üzere yaklaşık 1,5 yıl önce İsveç Penceresi başlığı ile başladığım yazılarıma üzülerek son vereceğim.

30 yılı aşkın süredir gazetecilik yaşantıma, yazar olarak ayrı bir boyut ve renk kattı. Yaklaşık 281 köşe yazısına imza atmışım şu geçen sürede gerçekten büyük zevk ve keyif aldım.

İlk başladığımda başaramayacağımı sanmıştım, hatta Orhan abi günlük dediğinde yapamam dediğimi hatırlıyorum. Ancak demek ki zorlayınca oluyormuş. Bir de Türkiye’nin maşallah gündemi her gün dolu buna bir de İsveç karşılaştırmasını yapınca kendi kanımca oluyordu.

Kendi özel işlerimin yoğunluğu nedeniyle bu duygularla hüzünlü aynı zamanda da mutlu bir şekilde aranızdan ayrılıyorum. Elimden geldiğince yazılarımda objektif olmaya çalıştım. Belki bazen kantarın topu eleştirilerde fazla kaçmış olabilir, onun için özür diliyorum.

Bu olanağı bana veren sevgili saygıdeğer büyük gazeteci ağabeyim Orhan Uğuroğlu’na ve Sonsöz ekibine ayrıca teşekkürü bir borç bilirim. Tabii ki beni sabırla okuyanlara da saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın.

Değerli okurlara ve Tandoğan Uysal’a mesajım:

Genç Gazetecilik yıllarında adını efsane ANKA Ajans’ta duyuran Tandoğan Uysal 30 yıl Hürriyet Gazetesinin İsveç Temsilciliğini yaptı.

Sosyal medyada arkadaşıma Sonsöz’de köşe yazarlığı önerdim, çekindi, “yapamam” dedi. Yapacağına inandırdım ve bugün gururla söylüyorum ki fikirleri ve olaylara getirdiği yorumlar ile sadece Sonsöz okurlarının değil Türk Milletinin de takdirini kazandı.

Gazeteciliğinin dışında bir de insani yönü ortaya çıktı Uysal’ın. Türkiye tatilinde ülkemizin Cennet köşelerini ön plana çıkartırken İsveç’i yavru vatan olarak tanımlayıp Türkiye özlemini o kadar güzel yorumlarla ortaya koydu ki alkışlanmayı hak etti.

Siyasete bakış açısını İsveç bir yana Avrupa ülkeleri ile karşılaştırarak ortaya koyması yazılarına artı değer kattı.

Özetle Tandoğan Uysal bana göre köşe yazarlığına farklı bir bakış açısı farklı bir değer kattı ki günümüzün köşe yazarlarına da örnek oldu.

Sevgili Tandoğan, yazdığın iltifatlar mesleğimin 47. Yılında benim için şeref madalyası oldu.

Seni caydırmak, yazılarına devam ettirmek için çok uğraştım ama sonunda saygı duyarak kabul ettim.

İyi ki varsın, iyi ki kardeşimsin hep var ol, sağlıcakla kal, kıymetli anneciğine de şifa ve sağlıklı yaşam dileklerimle sana ve ailene sevgilerimi sunuyorum…

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