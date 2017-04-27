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22 Nisan Cumartesi günü Genel Yayın Koordinatörümüz Orhan Uğuroğlu’nun yazısı, “Gökçek gidiyor, Babacan geliyor” başlığı taşıyordu. Yazının önemli bölümünde, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda hayır çıkan illerin AKP’li Belediye Başkanları Mart 2019’da yapılacak yerel seçimde tekrar aday gösterilmeyecek. Bu karar ile 1994’den bu yana 5 kez üst üste Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Melih Gökçek’in de miadı dolmuş oldu” şeklinde ifade yer aldı.

Mesleğimizin usta kalemi Uğuroğlu köşe yazısında bu kararı ilk kabul edenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş olduğunu ve AKP açıklamadan önce kendisinin “aday olmayacağım” açıklamasını hatırlattı.

Ankara medyasının önemli isimlerinden AKP’ye en yakın gazeteci olarak değerlendirilen meslektaşımız Abdülkadir Selvi köşe yazısında Uğuroğlu’nun bu haberini doğruladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının perde arkasını yazan Selvi Erdoğan’ın kararını şöyle anlattı:

“Cumhurbaşkanı önümüzdeki 3 yılı 3’e ayırıyor.

1- 2017-AK Parti teşkilatları ve belediyelerde değişim ve düzenleme yılı.

2- 2018-İcraat yılı.

3- Seçim yılı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk talimatını ‘belediyelerle ilgili olarak veriyor. Referandumda bazı belediyeler ile teşkilatların yeterince çalışmadığını hatta bazı yerlerde evet oylarını aşağıya çektiğini belirtiyor. “Belediye başkanlıklarını tek tek değerlendirin. Sonuçlara olumsuz etkisi olan belediye başkanlarını alın, yerine belediye meclisinden birini seçin” diyor. Ardından uyarıyor, “Bunu geciktirmeden yapın. 2018’de icraat yaparlar. 2019 zaten seçim yılı. Belediye meclisinden seçilen arkadaş başarılı olursa 2019’da onu aday gösteririz.”

İşte Uğuroğlu’nun 22 Nisan 2017 tarihli yazısı böylece en önemli ağızdan Cumhurbaşkanı tarafından teyit edilmiş oldu.

2014’de 5. kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Melih Gökçek tüm belediye imkanlarını seferber etmesine rağmen referandumda evet çıkartmayı başaramadı.

İşte Sonsöz farkını bu vesile ile bir kez daha vurgulamakta yarar gördüm.

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