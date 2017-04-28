Ana Sayfa Sonsöz Gazetesi 2017 Arşivi Sonsöz Gazetesi Mayıs 2017 Arşivi Sonsöz Gazetesi 2017 Arşivi Sonsöz Gazetesi Mayıs 2017 Arşivi Yazar Editör - 28 Nisan 2017 0 0 Facebook'ta Paylaş Twitter'da Tweet'le Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz... İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Sonsöz Gazetesi Nisan 2017 Arşivi Sonsöz Gazetesi Mart 2017 Arşivi Sonsöz Gazetesi Şubat 2017 Arşivi BİZİ TAKİP EDİN!2,886BeğenenlerBeğen36TakipçilerTakip Et145TakipçilerTakip Et6,743TakipçilerTakip Et7,769TakipçilerTakip Et9AboneAbone Ol HAVA DURUMU Ankara, TR açık enter location 3 ° C 3 ° 3 ° 69% 1kmh 0% Cts 21 ° Paz 23 ° Pts 21 ° Sal 22 ° Çar 22 ° GÜNÜN HABERLERİ Sonsöz Gazetesi Mayıs 2017 Arşivi 28 Nisan 2017 Sabahattin Ali Karanfil sokak’ta 28 Nisan 2017 Günün ilk dersi Fethi Yaşar’dan 28 Nisan 2017 Mamak Zabıtası’ndan hijyen denetimi 28 Nisan 2017 Keçiören’de “engelsiz” tiyatro gösterisi 28 Nisan 2017 Başarımızda camianın desteği büyük rol oynadı 28 Nisan 2017