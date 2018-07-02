Temmuz ayının ilk haftası memleketin her alamda, dönüşüm, değişim dönemi olacak. Hayırlısıyla 5 Temmuz’da seçim sonuçları tam netlik kazanacak, Pazar günü de yemin töreni ile Meclis çalışmaya başlayacak. Başta Başbakanlık olmak üzere birçok makam, mevki son bulacak.

Esas hummalı çalışma Cumhurbaşkanlığı’nda. Çeşitli kararnamelerle önce devletin idari yapısı yeniden düzenlenecek, ardından Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, üst düzey bürokratlar belirlenecek. Seçilecek bu isimler, işler yolunda giderse beş yıl görev yapacaklar. Bu süre sonrasında hepsi görevlerinden ayrılmış olacaklar. Konuşulan sayı 500 kişi. Bir gecede atamaları yapılacak, yeni düzende yerlerini alacaklar. İşte o zaman metal ve mental yorgunu kimlermiş daha iyi göreceğiz.

En çok tartışılacak olan, milletvekili seçilip bakan yapılmak istenen isimler. Meclis’te çoğunluk anlamında kritik bir sayıda bulunacak olan AKP’de bakanlık için bazı istifaların olmasıyla bu sayı daha da aşağıya inecek. Örneğin son Başbakan Binali Yıldırım. Kulislere göre, Yıldırım, Meclis Başkanlığı için önerilecekmiş ama bize göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kadar deneyimli bir ismin böyle “pasif” görevde bırakmaz. Tüm karar mekanizmalarında Erdoğan’dan sonra yer alan bir isimin, üstelik AKP Genel Başkan Vekili iken “yoruldun, dinlen” denilerek “ekibin” dışına çıkarılması şaşırtıcı olur.

Belki en fazla beş milletvekilinin istifasıyla bu kritik eşik korunabilir, AKP, Meclis’ten daha fazla “bakan transferini” göze alamaz.

İŞ ADAMLARI BAKAN OLABİLİR

Daha öncede belirttik, şu anda en çok dikkat verilen ekonominin dümenine kimi veya kimlerin geçeceği. Tüm ekonomi yönetimi iki bakanlık çatısı altında toplanacağı söylentilerine bakıldığında, başta içi ve dış piyasalarda güven yaratacak, her olumsuz gelişmeyi“spekülasyon, manipülasyon, geçici, dolar makul seviyeye gelecek” gibi klişe sözlere bağlayıp sürekli tekrarlamayacak isimlerin tercihi ön plana çıkacaktır.

Çok sürpriz isimler bu görevlere getirilebilir. Bazı Oda Başkanlarına, kendini ispat etmiş iş adamlarına bu görev için teklif götürülebilir. Artık her şey çok kolay. Hükümetin güvenoyu alması, programının üzerinde görüşmeler yapılaması gibi yerleşik yasal uygulamaların hepsi tarih olacağından kararnamelerle ile hiç umulmadık isimler Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nde yer alabilir.

Tek net olan yeni Meclis’te bol sayıda bakan eskisinin olacağı.

ENFLASYON VE MAAŞ ZAMLARI

Haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin tahminlere bakılınca son 12 aylık dilimde en az yüzde 14 olacağı tahmin ediliyor. Gıda başta olmak üzere her üründeki fiyat artışlarının aylık bazda da en az yüzde 1,5 olacağı hesaplanıyor.

Şimdi bu oranlar açıklandığında yandaş medya başta olmak üzere, oturup bu enflasyon nasıl düşer” tartışmaları yerine çalışanların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar manşetlere çıkarılacak. Biz de eksik kalmayalım, yazalım en az yüzde 7’lik bir artış söz konusu olacak. İyi hoş, yüce hükümetimiz bizi enflasyona ezdirmeyecek ama diğer cebimizden de bunları geri almaya başladı bile.

Bazı sigaralara, Avrasya Tüneli geçişine zam yapıldı. Bugün yarın yüzde 20’lik doğalgaz zammından bahsediliyor. Döviz kurlarındaki kıpraşmalar da dikkat çekici. Diğer zamlarla birlikte maaşlara yapılacak zamlar olduğu gibi uçacak, hatta eksiye inecek, artışların hiçbir faydası olmayacak. .

Bari bu zamları son hükümet yaparak gitsin. Yoksa yeni düzenin yeni yönetimi işe zamlarla başlarsa, tek soru sorulacak: “geçmiştekilerle ne farkı oldu?”