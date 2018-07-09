MEMLEKETİ Ordu’ya gelen pop müzik şarkıcısı Soner Arıca, Gölköy ilçesinde düzenlenen festivalde konser verdi.

Gölköy ilçesinde düzenlenen Uluvahta Yaylası Güreş ve Kültür Festivali‘ne Ordulu şarkıcı Soner Arıca da katıldı. Arıca, festivalde verdiği konserde hemşehrilerinden alkış aldı. Konser sırasında renkli görüntüler oluştu. Arıca, şarkılarını seslendirirken vatandaşlardan da çevreyi koruma konusunda duyarlı olmalarını istedi. Konser sonunda Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, Soner Arıca’ya tablo hediye etti.