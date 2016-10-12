Sonbahar Hastalıkları’ndan lezzetli çaylar ile korunun

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ve güneşten yararlanma süremizin kısalmasıyla birlikte Sonbahar Hastalıkları’na yakalanma riskimiz arttı.
Buna bir de su tüketiminin, fiziksel aktivitelerin azalması ve mevsim değişikliği nedeniyle beslenme alışkanlıklarımızın bozulması eklenince, sonbahar birçoğumuz için ‘hastalık mevsimi’ oldu. Sonbahar Hastalıkları’na yakalanmamak için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğini söyleyen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy,
“Mutfağınızda genellikle bulunan malzemelerle hazırlayacağınız çaylar, hem metabolizmanızı kışa hazırlar, hem de vücudunuzun su ihtiyacını karşılar”
dedi.
Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan ani değişiklikler ve güneşin yerini kasvetli bir griye bırakması bizleri hem ruhsal hem de fiziksel olarak etkiliyor. Soğuk havalarla birlikte su tüketiminin azalması, mevsim değişikliğinden kaynaklanan beslenme alışkanlıklarının bozulması ve fiziksel aktivitelerin azalması, hastalıklara davetiye çıkarıyor.
Kışı daha sağlıklı ve fit geçirmek için önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini söyleyen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, sağlıklı beslenme, su ve egzersiz üçlüsünü ihmal etmememiz gerektiği konusunda uyarıyor.
Su tüketimini artırmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, suya ek olarak farklı alternatiflere de yönelebileceğimizi söyleyen Aksoy, adaçayı, ıhlamur, kuşburnu, yeşil çay, ekinezya ve böğürtlen gibi çayları öneriyor.
1Yeşil çay
Yeşil çayın içinde bulunan epogalla-kateşin-gallat ve kafeinin birlikte yağ yakıcı etkisi vardır. Özellikle bel çevresini inceltir. Aynı zamanda çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Günde 1-2 fincan yeşil çay içebilirsiniz.
2Kuşburnu
Kuşburnu, antioksidan olan likopen içerir. Aynı zamanda C ve E vitamininden zengin olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini yetersiz alınırsa iştahsızlık, halsizlik ve bağışıklık sisteminde güçsüzlük oluşabilir. İyi bir antioksidan kaynağı olan kuşburnu, yorgunluk hissini azaltır ve soğuk algınlığına da iyi gelir.
3Ekinezya
Ekinezya, içerdiği A ve B vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, demir, potasyum ve sodyum için güçlü bir kaynaktır. Vücutta enfeksiyonlarla savaşan kimyasalların salgılanmasını tetikler ve grip gibi bulaşıcı hastalıkların tedavisinde etkili olur.
4Hem sağlıklı hem de leziz içecekler
Diyetisyen Aksoy, çoğunlukla mutfaklarımızda bulunan malzemeler ile hazırlanabilecek, hem sağlıklı hem de içimi keyifli çay önerilerinde bulundu:
- Bir avuç ıhlamuru yıkayıp demliğe koyun. Tane karabiber, çubuk tarçın, taze ya da kuru zencefil, birkaç dilim elma ve limon kabuğu ile kaynatın. Gün içerisinde dilediğiniz kadar için.
- Bir bardak sıcak suyun içine, birkaç dilim zencefil koyup bekleyin. Üzerine limon sıkıp, bal ile tatlandırın.
- Bir çorba kaşığı ıhlamuru, bir poşet ekinezya çayı ile birlikte bir bardak suyun içinde demleyin. Üzerine limon sıkarak için.
- Birkaç dilim elma ve portakal kabuğu, çubuk tarçın, birkaç kakule ve karanfili, bir bardak sıcak suda demleyin. Süzerek için.
5Bağışıklığınızı güçlendiren karışım
Gün içerisinde kolaylıkla hazırlayacağınız bir çay ile bağışıklık sisteminizi korumanız mümkün. Ihlamur, ekinezya, karabiber, karanfil ve tarçını demleyin. İçine dörde böldüğünüz bir elmayı ve kabuğu soyulmuş limonu ekleyin. Kaynama noktasına gelene kadar karışımı ısıtın. Sıcak ya da soğuk tüketebileceğiniz bu lezzetli çay ile iş hayatınızda her zamankinden daha zinde olacaksınız.