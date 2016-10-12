Sonbahar Hastalıkları’ndan lezzetli çaylar ile korunun

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ve güneşten yararlanma süremizin kısalmasıyla birlikte Sonbahar Hastalıkları’na yakalanma riskimiz arttı.

Buna bir de su tüketiminin, fiziksel aktivitelerin azalması ve mevsim değişikliği nedeniyle beslenme alışkanlıklarımızın bozulması eklenince, sonbahar birçoğumuz için ‘hastalık mevsimi’ oldu. Sonbahar Hastalıkları’na yakalanmamak için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğini söyleyen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy,

“Mutfağınızda genellikle bulunan malzemelerle hazırlayacağınız çaylar, hem metabolizmanızı kışa hazırlar, hem de vücudunuzun su ihtiyacını karşılar”

dedi.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan ani değişiklikler ve güneşin yerini kasvetli bir griye bırakması bizleri hem ruhsal hem de fiziksel olarak etkiliyor. Soğuk havalarla birlikte su tüketiminin azalması, mevsim değişikliğinden kaynaklanan beslenme alışkanlıklarının bozulması ve fiziksel aktivitelerin azalması, hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Kışı daha sağlıklı ve fit geçirmek için önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini söyleyen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, sağlıklı beslenme, su ve egzersiz üçlüsünü ihmal etmememiz gerektiği konusunda uyarıyor.

Su tüketimini artırmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, suya ek olarak farklı alternatiflere de yönelebileceğimizi söyleyen Aksoy, adaçayı, ıhlamur, kuşburnu, yeşil çay, ekinezya ve böğürtlen gibi çayları öneriyor.