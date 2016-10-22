Sonbahar güzelliği

ARDAHAN’ın Posof İlçesi’nde sonbahar mevsimi ile birlikte ağaçların yapraklarında oluşan renk cümbüşü tablo gibi görüntüler oluştudu.

Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, sıcakların yerini yağışlara bırakmasıyla doğanın muhteşem dönüşümü de başladı. Zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken Gürcistan sınırındaki Posof’ta sararmaya başlayan yapraklar fotoğraf meraklılarını davet ediyor.

Bir bölümü sararırken bir bölümü hala yeşilliğini koruyan ağaçların görüntüleri, yöreye ayrı bir renk katıyor.

Ağaçların renk cümbüşü, izleyenleri hayran bırakan bir görüntü oluştururken yerlere dökülen yapraklarda kış öncesi adeta toprağa örtü oluyor. Posof’ta sonbahar mevsimiyle birlikte oluşan muhteşem manzaraların büyük ilgi gördüğünü belirten Posof Meslek Yüksekokulu Müdürü Cemalettin Ayvazoğlu, sararan yaprakların kartpostal gibi görüntü oluşturduğunu söyledi. Posof Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptırmaya gelen öğrencilerin doğal güzelliki karşısında fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediklerini anlatan Ayvazoğlu, “Herkesi Posof’a davet ederek bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

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