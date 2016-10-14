Sonbahar depresyonu kilo aldırmasın

Depresyon belirtilerinin arttığı, fiziksel aktivitelerin azalarak su tüketiminin azaldığı sonbaharda kilo alımı da hızla artar. Metabolizma da yavaşlar, bu yüzden herkesin yediğine dikkat etmesi gerekir. Soğuk hava insan fizyolojisini etkileyerek karbonhidrat alımı ihtiyacını artırır. Bununla birlikte depresyon belirtilerinin artması da insanları gerektiğinden fazla yemek yemeye iter.

SONBAHAR YORGUNLUĞUNA KARŞI ÖNERİLERE KULAK VERİN

B ve C vitamini açısından zengin olan vitaminleri, potasyumu ve magnezyumu taze sebzelerden ve meyvelerden, mevsiminde tüketin.

Lif bakımından zengin olan besinleri günlük olarak her öğünde tüketmeye çalışın.

Günlük olarak alınan sıvı miktarı 3 litre kadar olmalıdır. Bunun için bir kısmını su ile alın. Birkaç şişe doğal maden suyu içmekte de fayda var.

Terleme, havada bulunan elektrik yükünü dengelemede ve metabolizma hızında etkili olan kıyafet seçimlerinde sentetik yerine pamuklu ürünleri tercih edin.

Hem ruh sağlığınız için hem de fiziksel olarak iyi bir zindelik sağlamak için açık havada yürüyüş yapabilirsiniz.

Hazır satılan ve kolaylıkla bozulan kremalı yiyecekler yerine vitamin içeren meyveleri ve sebzeleri tercih edin.

Sonbahar Detoks İçeceği Tarifi

(2 kişilik)

1 orta boy portakal

3-4 dal ıspanak

Yarım demet maydanoz

1 adet salatalık

1 adet yeşil elma

Yarım çay kaşığı zencefil

Not: İçine yarım tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyerek tarifteki sebze ve meyvelerin emilebilirliğini artırabilirsiniz.

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