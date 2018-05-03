Ve bugün görkemli bir organizasyon ile açıklanıyor Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı. Rakiplerini meraktan çatlattılar, patlattılar.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP, “sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer” sözüne uygun olarak bekledi, bekledi.

Ekmeleddin İhsanoğlu ile yapılan hatayı tekrar etmemek için ki CHP örgütü hiç çalışmadı o seçimde desem yeridir.

Kemal Bey neden bu kadar çok bekledi?

Abdullah Gül’ü bekledi.

Gül’ün tepe aday olmaktan vazgeçmesini ve Saadet’in adayı olmasını bekledi

Meral Akşener’i bekledi. Tepe aday Abdullah Gül lehine çekilmesini bekledi ama Meral Akşener “millete söz verdim, cumhurbaşkanı adayıyım” dedi ve geri adım atmadı.

Gül bu durumda sadece Saadet Partisi adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkmaya cesaret edemedi.

Kemal Bey CHP milletvekillerinin, teşkilatlarının ve seçmenin nabzını tutmak içinde bekledi.

Ve görüldü ki her CHP’li Genel Başkan olmak istediği gibi her CHP’li Cumhurbaşkanı da olmak istiyor.

Kemal Bey bekledi ki Erdoğan’ı ilk turda seçtirmeyecek bir adayı bulmak istedi.

Kemal Bey bekledi ki ortaya çıkan aday isimleri kamuoyunda iyice tartışılsın.

Kemal Bey bekledi ki CHP’nin adayı parti içinden mi dışından mı olsun tartışmasında hangi görüş ağırlık kazanacak.

Kemal Bey bekledi ki rakipleri meraktan çatlasınlar.

Kemal Bey bekledi ki çıkaracakları aday için yapılacak hücumlar, yıpratmalar ve eleştiriler daha dar bir zaman diliminde yapılabilsin.

Kemal Bey bekledi ki CHP adına cumhurbaşkanlığı adaylığını en fazla hak eden Deniz Baykal’ın sağlık durumunda iyileşme olsun. Ancak 3 gün önce yaptığı son ziyarette Baykal’ın sağlık durumunun adaylığa uygun olmadığını da belirledi.

KEMAL BEY NEDEN ADAY DEĞİL?

AKP ve Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve tüm bakanların, “Aday ol Kemal Kılıçdaroğlu” baskısına ve eleştirilerine rağmen CHP Genel Başkanı çok kolay bir şekilde aday olacağına neden cumhurbaşkanı adayı olmadı?

Bir kere şu kararını açıkladı, “Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmasın.”

Bu kararının arkasındaki hedef Erdoğan’ı seçtirmemektir.

Kılıçdaroğlu’nun nakış işler gibi baskın seçime hazırlanması ve elbette 15 Milletvekilini İyi Parti’ye göndermesi demokrasi açısından takdire değer.

Bir de şu var ki Türkiye Büyük Millet Meclisi gelecek dönem için çok büyük görev üstlenecek ki Kemal Bey, milletvekili ve Genel Başkan olarak Meclis hakimiyetini sağlamak için de cumhurbaşkanı adayı olmadı.

CHP’nin aday ismini son dakikaya bırakması acaba, “sona kalan dona kalır” sözünü gerçeğe dönüştürecek mi?

Bilmem?

24 HAZİRAN İÇİN PÜF NOKTASI

Dörtlü ittifak ilk turda destekleyecekleri adayın ismini açıklayacaklar mı?

Sanmam ama açıklarlarsa ya da bu ismi 24 Haziran’a kadar, “Milletvekili seçiminde oyunuzu partinize, Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu Meral Akşener’e verin” derler mi?

Olmaz olmaz demeyin.

Dörtlü ittifak bunu demese de seçmen bu formülü düşünmeyecek mi?

Ben düşüneceklerini sanıyorum ki bakarsınız seçmenin bu kararı ile Meral Akşener ilk turda % 50 + 1’i bularak seçilir.

Olmaz olmaz demeyin, çünkü görüyorum ki “Meral Abla” sloganı dalga dalga yayılıyor.

Türk kadınının ve seçmeninin akın akın katılışı ve desteği var Meral Akşener’e

Türkiye’yi getirdiği zorluklar nedeniyle AKP’den kaçış 7 Haziran’dan daha fazla oldu ki Saadet Partisi bu konuda çok büyük oranda seçmen kazandı, kazanmaya da devam ediyor.

16 Nisan referandumunda % 50’yi aşan Erdoğan tepkisi bu kez karşısındaki dörtlü ittifak yani CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakı ile çok daha güçlü hale geldi.

Dikkat edin Cumhur Cephesi bile Erdoğan’ın ilk turda seçileceği konusunda hiç de iddialı açıklamalar yapmıyor, yapamıyorlar.

Onların umudu 2. Turda Erdoğan’ın seçilmesi.

Ben de bu duruma dikkatinizi çekiyorum.

Ve şimdiden yazıyorum ki Meral Akşener 1. Turda Erdoğan’ı yenebilir ve Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Dörtlü ittifak bu ihtimali titiz bir şekilde düşünsün.