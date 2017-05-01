Terörle ve teröristlerle muhteşem mücadelesini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde büyük bir azim ve kararlılıkla görev yapıyor.

Gururla izliyoruz askerlerimizin bu kahraman mücadelesini.

Fırat Kalkanı bitti ama askerimiz DEAŞ’tan temizlediği bölgede güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek sağlamak için bölgenin güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yani 20 – 28 Nisan tarihleri arasında askerlerimiz dev operasyonlarla PKK terör örgütüne çok büyük kayıplar verdirdiler.

Örgütün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan özellikle Hakkâri, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Kars illerinin kırsallarını teröristlerden temizlemek ve bahar/yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla süren operasyonlarda tam 112 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakıyorum da medyada bu büyük başarı her nedense küçük haberlerle geçiştiriliyor.

Ayıbın ötesinde hainliktir bir kısım medyanın yaptığı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göz attığımda bir ordunun ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin de yakalanarak imha edildiğini gördüm.

53 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 6 RPG-7 roketatar, 1 adet 60 mm havan, 4 keskin nişancı tüfeği, 1 SA-18 güdümlü füze mühimmatı, 2 Tabanca/Makineli Tabanca ve 78 el bombası yakalandı.

Daha bitmedi, 109 El yapımı patlayıcı imha edildi, 7 ton 440 kilo amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Terörist yuvaları belirlenerek 69 sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildi.

PKK’nın gelir kaynağı olan 50 kilo toz esrar, 579 kilo kubar esrar, 4 kilo uyuşturucu ve 26 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirilerek imha edildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 765 kişi yakalandı.

İşte tüm bu faaliyetler sırasında maalesef 12 kahraman askerimiz şehit oldu,15 kahraman askerimiz yaralandı.

Sonuç olarak operasyonlar sonucunda PKK’ya çok ağır kayıplar verdirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ve vatandaşlarımıza şehitlerimiz için başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

Yaralanan kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlı mücadelesini sürdüren askerlerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri kahpe terör örgütleri PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ’ın kökünü kazıyacaktır.

Millî varlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve millî birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir.

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