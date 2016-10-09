Son terörist etkisiz hale gelinceye dek

Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadele devam ettirilecektir. İşte Genelkurmay’ın 8 Şehit sonrası resmi açıklaması böyleydi.

4 Ağustos 2016’dan bugüne kadar Hakkari ilinde güvenlik güçlerimizin sürdürdüğü operasyonlarda 387 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Bu kapsamda Hakkari merkeze bağlı Ağaçdibi ve Oğul bölgelerinde 12, Şemdinli’de Gerdan tepe, Samanlı, Cami tepe, Mirgesav tepe, Soğuksu ve Erdemli kuzeyi, Altınsu başta olmak üzere operasyonlar icra edildi. Genelkurmay resmi açıklamasında, Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadele devam ettirilecektir görüşüne yer verildi.

54 terörist, Yüksekova’da Buzul dağları, Havillati dağı, Urşe, Dağlıca, İkiyakalar, İzme dağı, Alandüz bölgelerinde icra edilen operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ayrıca 30 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ve 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren ikinci bölümü devam eden Çukurca Uzundere genel bölgesinde ise Han tepe, Seni tepe, Kale Tepe, Dağbaşı Tepe, Çilekli Tepe, Gerdi Tepe, Güven Dağı bölgelerinde devam eden ve yoğun çatışmaların yaşandığı operasyonlarda 267 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

30 Ağustosta başlayan ve ikinci bölümü Şehit Piyade Astsb. Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş operasyonunda bu güne kadar 34 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütünün etkisiz hale getirilmesinde Hava Kuvvetleri uçakları, silahlı İHA Bayraktar, topçu birlikleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği önemli muharip güç olan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, 1’inci ve 2’nci Komando Tugay Komutanlıklarının unsurları başta olmak üzere Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca da bulunan hudut birliklerimiz etkili olmuştur.

Örgüt kırsalda yok olmaya doğru gitmektedir. Bu çaresizliği telsiz görüşmelerine de sık sık yansımaktadır.

Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlar sonucunda Bilinen Terör Örgütü ciddi ölçüde terörist, mühimmat ve silah kaybına uğramıştır.

Son operasyonlarda örgüt mensupları “mühimmatımız kalmadı, yiyecek lokmamız kalmadı” diye birbirleriyle telsizle açıkça konuşmaktadırlar.

Açız diyerek örgüte isyan aşamasına gelen teröristlerin varlığı bu bölgede çöküntünün en bariz örnekleridir. PKK tecrübeli kadrosunun çoğunu kaybetmiştir.

Aşırı bir moral bozukluğu içine girmiştir. Şemdinli’de karakola yapılan bu saldırı, terör örgütünün bozulan moralini yükseltmeye yönelik kahpece girişilmiş bir saldırıdır.

Kısacası el yapımı patlayıcılar ve intihar türü eylemlerle varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. ANKARA’da planlayıp da çok şükür başaramadıkları saldırının altında da yatan bu gerçektir.

Terör örgütüne karşı sürdürülen mücadele azim ve kararlılıkla sürdürülecek, inlerine girilmeye son terörist etkisiz hale getirilinceye dek devam edilecektir.

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